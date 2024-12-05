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الرياضة - 10:14 - الرئيس السيسي يصل مملكة الدنمارك في مستهل جولته الأوروبية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:14 - الرئيس السيسي يصل مملكة الدنمارك في مستهل جولته الأوروبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:14 - الرئيس السيسي يصل مملكة الدنمارك في مستهل جولته الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:14 مساءً - قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل مساء اليوم الخميس، إلى مملكة الدنمارك في مستهل جولته الأوروبية.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى مدينة "كوبنهاجن"، عاصمة مملكة الدنمارك، في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضا مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس سيجري خلال زيارة الدولة إلى مملكة الدنمارك لقاءات مع جلالة ملك الدنمارك، ورئيسة الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركي، كما سيشارك سيادته في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس سيتوجه عقب ذلك إلى مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج في زيارة رسمية، حيث سيعقد سيادته لقاءات مع جلالة ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما سيجري سيادته لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد سيادته التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

كما أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس سيتوجه إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا في ختام جولته الأوروبية، حيث سيجري لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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