الرياضة - 09:42 - نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025 بالكامل.. مجموعات من العيار الثقيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:42 مساءً - نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025 بالكامل.. أجريت مراسم قرعة واحدة من أقوى البطولات العالمية مؤخرا، بعد أن تغير نظامها بشكل مختلف، بمشاركة النادي الأهلي وأندية كبرى في القارة الأوروبية والعالم.

وتقام هذه النسخة الأولى بنظامها الجديد بمشاركة 32 نادي من جميع القارات على أن تنطلق البطولة من دور المجموعات يصعد للأدوار الاقصائية متصدر المجموعة بالإضافة إلى الوصيف.

الأندية المشاركة في مونديال الأندية 2025

ويشارك النادي الأهلي في هذه النسخة بجانب كلاً من صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي، والهلال السعودي والعين الإماراتي، وأوراوا ريد دايموندز الياباني، أولسان الكوري الجنوبي، توشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيان، وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيان، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وإنترميلان ويوفنتوس الإيطاليان، وبورتو وبنفيكا البرتغاليان، وسالزبورج النمساوي، ومونتيري وكلوب ليون وباتشوكا من المكسيك، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وبالميراس، وفلامنجو، وفلومينينسي، وبوتافوجو من البرازيل، وريفر بليت وبوكا جونيورز من الأرجنتين، وسياتل ساوندرز الأمريكي، ووإنتر ميامي "البلد المضيف".

تصنيف الفرق المشاركة في مونديال الأندية

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منذ أيام تصنيف الأندية قبل قرعة كأس العالم للأندية 2025، حيث تم تصنيف الأندية إلى أربعة تصنيفات، حيث جاء النادي الأهلي ممثل مصر في التصنيف الثالث.

الوعاء الأول: ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وفلامينجو وفلومينينسي وبالميراس البرازيلية وريفر بلايت الأرجنتيني.

الوعاء الثاني: يوفنتوس وتشيلسي وبوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد وبنفيكا وبورتو وإنتر ميلان وريد بول سالزبورج النمساوي (كلها من أوروبا).

الوعاء الثالث: الأهلي والوداد المغربي والهلال السعودي وأولسان هيواندي الكوري ومونتيري وكلوب ليون من المكسيك وبوتافوجو البرازيلي وبوكا جونيوز الأرجنتيني.

الوعاء الرابع: صن داونز والترجي والعين الإماراتي وباتشوكا المكسيكي وسياتل ساوندرز الأمريكي وإنتر ميامي الأمريكي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وأوراوا ريد دايوندز الياباني.

مجموعات كأس العالم للأندية بالكامل

المجموعة الأولى

بالميراس البرازيلي - بورتو البرتغالي - الأهلي - إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية

باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد - بوتافوجو البرازيلي - سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة

بايرن ميونخ - أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بوكا جونيورز - بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الرابعة

فلامينجو - الترجي الرياضي التونسي - تشيلسي - كلوب ليون المكسيكي.

المجموعة الخامسة

ريفر بليت - أوراوا ريد دياموندز الياباني - مونتيري المكسيكي -إنتر ميلان.

المجموعة السادسة

فلومينينيسي - بوروسيا دورتموند - أولسان هيونداي - ماميلودي صن داونز.

المجموعة السابعة

مانشستر سيتي -الوداد المغربي - العين الإماراتي - يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة

ريال مدريد - الهلال السعودي - باتشوكا المكسيكي - ريد بول سالزبورج.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 اليوم

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مساء اليوم الخميس، الموافق 5 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، ليكون هو موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام في ولاية ميامى الأمريكية، وذلك بنظام جديد سيشهد مشاركة 32 ناديًا لأول مرة، من بينها الأهلى بطل أفريقيا.

وانطلقت مراسم قرعة كأس العالم للأندية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.