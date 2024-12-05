الرياضة - 09:25 - آخر تحديث لـ سعر الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - سعر الذهب العالمي.. انخفض سعر الذهب العالمي في البورصات العالمية المختلفة اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، وسجل سعر أوقية الذهب نحو 2628.95 دولار للبيع، و2628.68 دولار للشراء.

سعر الذهب العالمي

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سعر أوقية الذهب عالميا

وسجل سعر أوقية الذهب عالميا اليوم الخميس نحو 2628.95 دولار للبيع، 2628.68 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس إلى مستوى 4217.25 جنيه للبيع، 4194.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس نحو 3865.75 جنيه للبيع، 3844.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس فسجل نحو 3690 جنيها للبيع، 3670 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وبخصوص سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس فبلغ نحو 3162.75 جنيه للبيع، 3145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

كما سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس نحو 2460 جنيها للبيع، 2446.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصلسعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس إلى مستوى 2108.5 جنيه للبيع، 2097.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 اليوم الخميس نحو 1581.5 جنيه للبيع، 1572.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 29520 جنيها للبيع، 29360 جنيها للشراء