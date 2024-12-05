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بعثة الزمالك تتوجه غدا إلى نيجيريا استعدادًا لمواجهة إنيمبا - أخبار كلمتك

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بعثة الزمالك تتوجه غدا إلى نيجيريا استعدادًا لمواجهة إنيمبا - أخبار كلمتك

بعثة الزمالك تتوجه غدا إلى نيجيريا استعدادًا لمواجهة إنيمبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:20 مساءً - تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، إلى نيجيريا صباح يوم غد الجمعة استعدادًا لمواجهة أنيمبا النيجيري في الكونفدرالية. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره أنيمبا النيجيري يوم الأحد المقبل باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

تنقل مباراة الزمالك وأنيمبا النيجيري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. 

أحمد سليمان رئيسا لبعثة الزمالك في نيجيريا 

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تولي أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي ستسافر إلى نيجيريا يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك 

 

فوز الزمالك وغزل المحلة 

وفاز فريق الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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