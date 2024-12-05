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الرياضة - 09:09 - سقوط شهيدين.. قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى كمال عدوان شمال غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:09 - سقوط شهيدين.. قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى كمال عدوان شمال غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:09 - سقوط شهيدين.. قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى كمال عدوان شمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:09 مساءً - استشهد فلسطينيان، مساء اليوم الخميس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان، في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت مستشفى كمال عدوان في وقت سابق اليوم، ما أسفر عن استشهاد طفل مريض كان يتلقى العلاج في المستشفى، وإصابة 12 مواطنا بينهم أفراد من الطاقم الطبي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما قصفت طائرة مسيرة المنطقة المحيطة بالمستشفى، ما أدى إلى استشهاد شاب في الثلاثينات من عمره.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44، 580 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105، 739 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

من جهة أخرى، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك، شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية، بأن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق نتيجة قنابل الغاز السام المسيل للدموع التي أطلقها جنود الاحتلال خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام البلدة.

من ناحية أخرى، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن المعتقلتين ليان ناصر، وليان كايد، بعد اعتقال إداري استمر لمدة 8 أشهر.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، أنّ عدد المعتقلات في سجن "الدامون"، بعد الإفراج عن المعتقلتين ناصر وكايد يبلغ 89 معتقلة، من بينهن أربع معتقلات من غزة، مشيرا إلى أن هذا المعطى لا يشمل كافة المعتقلات من غزة المحتجزات في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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