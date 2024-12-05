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كاسيرينيو يتقدم أمام أتليتكو مدريد بهدف في الشوط الأول من كأس إسبانيا - أخبار كلمتك

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كاسيرينيو يتقدم أمام أتليتكو مدريد بهدف في الشوط الأول من كأس إسبانيا - أخبار كلمتك

كاسيرينيو يتقدم أمام أتليتكو مدريد بهدف في الشوط الأول من كأس إسبانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:04 مساءً - تقدم  فريق كاسيرينيو الناشط في دوري الدرجة الرابعة الإسباني، بهدف دون رد أمام أتليتكو مدريد بالشوط الأول في المباراة التي تقام في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2024-2025.

وأحرز هدف كاسيرينيو ألفارو جارسيا في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

 

تشكيل أتليتكو مدريد 

 


ويحتضن ملعب استاد الأمير فليب، مباراة كاسيرينيو ضد أتلتيكو مدريد، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتسلح نادي كاسيرينيو بالأرض والجمهور الذي سيملأ الملعب، من أجل استقبال تحقيق المفاجأة وإقصاء أتلتيكو مدريد من الكأس مبكرًا.

ويفتقد أتلتيكو مدريد نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، حيث أكد دييجو سيميوني، أنه لن يكون متواجد، علي أمل أن ينضم مرة آُخرى إلى الفريق غدا الجمعة.

بينما استعاد الروخي بلانكوس خدمات لاعبه لو نورماند بعدما تعافى من الإصابة.


متى تأسس نادي كاسيرينو؟


وتأسس نادي كاسيرينو الرياضي، المعروف أيضًا باسم “Club Polideportivo Cacereño”، في 16 يناير 1918، يقع مقر النادي في مدينة قصرش بمنطقة إكستريمادورا في إسبانيا.

ويلعب الفريق مبارياته على ملعب برينسيبي فيليب، الذي يتسع لحوالي 7,000 متفرج، منذ تأسيسه، شارك النادي في مختلف الدرجات من الدوري الإسباني، ويعتبر حاليًا من الفرق الناشطة في دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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