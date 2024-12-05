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الكشف عن التصميم الجديد لكأس بطولة العالم للأندية 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

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الكشف عن التصميم الجديد لكأس بطولة العالم للأندية 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

الكشف عن التصميم الجديد لكأس بطولة العالم للأندية 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:04 مساءً - كشف إيفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن التصميم الجديد لـكأس بطولة العالم للأندية 2025، خلال فعاليات قرعة البطولة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بنظامها الجديد.

 

 

 

 

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وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من الأحد 15 يونيو 2025 وحتى الأحد 13 يوليو 2025.

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تصنيف أندية قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025

المستوى الأول: ريال مدريد - مانشستر سيتي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان – ريفر بليت الأرجنتيني – فلامنجو البرازيلي – فلومينينسي البرازيلي – بالميراس البرازيلي.

المستوى الثاني: يوفنتوس – تشيلسي – بوروسيا دورتموند – أتلتيكو مدريد – بنفيكا البرتغالي – بورتو البرتغالي – إنتر ميلان – بوكا جونيورز الأرجنتيني.

المستوى الثالث: رد بول سالزبورج النمساوي – الأهلي – الوداد المغربي – الهلال السعودي – أولسان الكوري – مونتيري المكسيكي – كلوب ليون المكسيكي – بوتافوجو البرازيلي.

المستوى الرابع: الترجي التونسي – صن داونز الجنوب أفريقي – العين الإماراتي – باتشوكا المكسيكي – سياتل ساوندرز الأمريكي – إنتر ميامي الأمريكي – أوكلاند النيوزيلندي – أوراوا الياباني.

قواعد سحب قرعة كأس العالم للأندية

لا يمكن أن يلعب ناديان من نفس الدولة ضد بعضهما.

لا يمكن أن يلعب ناديان من نفس القارة ضد بعض باستثناء أندية أوروبا.

لا يمكن أن يلعب فريقان  ضد بعضهما من نفس التصنيف في القرعة.

وتنص لائحة البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16، الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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