الرياضة - 08:52 - اشتقت إليكِ.. مصطفى بكري يفتتح برنامج «حقائق وأسرار» بكلمات مؤثرة عن سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن هناك خريطة يتم اعدادها لنا جميعا تمتد إلى كافة الدول العربية، لافتاً إلى أن المؤامرة تطال الأمة العربية بكافة دولها ويجب على الأمة العربية التكاتف للتصدي لهذه المؤامرة.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد":"اشتقت إليككِ يا سوريا إلى هواكي العطر ورائحة المسك التي تتدفق منك اشتقت إلى حلب ودمشق وإلى الجامع الأموي الذي يعد رابع أشهر المساجد الإسلامية بعد الحرم النبوي، وإلى جامع مسعود بدمشق وإلى الوجوه الناضرة التي عرفتها على أرضك".

جاءت كلمات مصطفى بكري المؤثرة عن سوريا في افتتاحه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، تأثرا بما يجري على أرض الشام من عمليات حربية تقودها تنظيمات إرهابية، في محاولة منها للانقضاض على سوريا.

وأكمل مصطفى بكري، اشتقت إلى أن أجلس في مطعم فلافل الفيحاء، منذ سنوات طوال مضت تجولت على أرضك يا سوريا وزرت العديد من مناطقك الشهيرة ففي فندق بالشام كانت إقامتي، هنا أصدقائي وهنا أهلي وهنا كنت أؤدي صلواتي، في كل مساء أتابع الأخبار قلبي يدق أمام الإرهابين المتصهينين، أستعيد ذكريات صوت عبد الناصر وهو يخطب في حلب هنا جيشنا، فمن يقف مع الجيش السوري وقف مع الوطن وصان أرضه ووطنيته ومن يقف مع المتآمرين فهم الخونة.

وتابع مصطفى بكري، أن هؤلاء ليسو عرب حتى وإن كانت الوجوه عربية، فهؤلاء جاءوا من دول أخرى والمطلوب تغيير الوطنية ومحو القضية، معقباً:"سوريا في مرمى نيران الإرهاب"، فهؤلاء هم الوجه الحقيقي للإرهاب و هم من يعلقون المشانق في الشوارع للشعب السوري.