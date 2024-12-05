للمعلمين، ننشر الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم للإعارات بالخارج - أخبار كلمتك

للمعلمين، ننشر الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم للإعارات بالخارج - أخبار كلمتك

كشف الستار عن أدوار مشبوهة لجماعة الحوثي في بلدان أجنبية - أخبار كلمتك

كشف الستار عن أدوار مشبوهة لجماعة الحوثي في بلدان أجنبية - أخبار كلمتك

مسلحون يختطفون الوالي من امام منزله - أخبار كلمتك

مسلحون يختطفون الوالي من امام منزله - أخبار كلمتك

الجوبي يكشف عن ما سيحدث يوم السبت القادم - أخبار كلمتك

الجوبي يكشف عن ما سيحدث يوم السبت القادم - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يؤكد ضرورة استغلال المناطق الصناعية في توفير فرص عمل ودفع عجلة الاستثمار - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يؤكد ضرورة استغلال المناطق الصناعية في توفير فرص عمل ودفع عجلة الاستثمار - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:09 - سقوط شهيدين.. قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى كمال عدوان شمال غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:09 - سقوط شهيدين.. قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى كمال عدوان شمال غزة - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق المحلية - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق المحلية - أخبار كلمتك

حمص، البقعة الاستراتيجية وأم المعارك في سوريا - أخبار كلمتك

حمص، البقعة الاستراتيجية وأم المعارك في سوريا - أخبار كلمتك

كاسيرينيو يتقدم أمام أتليتكو مدريد بهدف في الشوط الأول من كأس إسبانيا - أخبار كلمتك

كاسيرينيو يتقدم أمام أتليتكو مدريد بهدف في الشوط الأول من كأس إسبانيا - أخبار كلمتك

غزل المحلة يكشف تطورات الحالة الصحية لـ إسلام معوض لاعب 2005 - أخبار كلمتك

غزل المحلة يكشف تطورات الحالة الصحية لـ إسلام معوض لاعب 2005 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

بلع لسانه وتعرض لأضرار بالغة، تفاصيل إصابة وإنقاذ إسلام معوض لاعب غزل المحلة 2005 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بلع لسانه وتعرض لأضرار بالغة، تفاصيل إصابة وإنقاذ إسلام معوض لاعب غزل المحلة 2005 - أخبار كلمتك

بلع لسانه وتعرض لأضرار بالغة، تفاصيل إصابة وإنقاذ إسلام معوض لاعب غزل المحلة 2005 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:14 مساءً - تعرض إسلام معوض لاعب غزل المحلة 2005 لإصابة مروعة، بعد بلع لسانه أثناء مباراة الفريق مع نادي القناة في دوري الجمهورية للناشئين. 

ونجح الجهاز الطبي لفريق غزل المحلة في إنقاذ اللاعب وإفاقته، وتم نقله على الفوّر إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة للاطمئنان عليه.

كرة مشتركة مع حارس مرمى فريقه

وترجع تفاصيل الواقعة إلى اصطدم اللاعب إسلام معوض مع زميله حارس مرمى الفريق أثناء إبعاد إحدى الكرات المشتركة، تعرض على إثرها لصدمة قوية بالرأس أدت لبلع لسانه. 

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل قد تقدم في بيان رسمي بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للاعب إسلام معوض لاعب فريق غزل المحلة 2005. 

وتواصل المهندس تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة مع اللاعب واطمأن عليه وأشاد خليل بالتعامل الاحترافي للجهاز الطبي لنادي غزل المحلة مع اللاعب وتمكنهم من إفاقته بشكل سريع قبل تعرضه لمضاعفات خطيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وفوز أرسنال وتشيلسي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق