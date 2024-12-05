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خالد مرتجي: فخور بتمثيل الأهلي بقرعة كأس العالم للأندية ونسعى لإسعاد جماهيرنا - أخبار كلمتك

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خالد مرتجي: فخور بتمثيل الأهلي بقرعة كأس العالم للأندية ونسعى لإسعاد جماهيرنا - أخبار كلمتك

خالد مرتجي: فخور بتمثيل الأهلي بقرعة كأس العالم للأندية ونسعى لإسعاد جماهيرنا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 07:58 مساءً - أعرب المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، ‏عن سعادته بتمثيل الأهلي في مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي تقام ‏اليوم الخميس في مدينة ميامي بالولايات ‏المتحدة الأمريكية، بحضور وفود الأندية المشاركة في البطولة والعديد من الشخصيات ‏والرموز ‏الرياضية العالمية.‏

وقال مرتجي: “فخور بتمثيل الأهلي المؤسسة الناجحة رياضيًّا واجتماعيًّا وخدميًّا، وسفير ‏مصر في المحافل الدولية.. المشاركة في ‏النسخة الجديدة لكأس العالم للأندية أمر مشرف ‏بالنسبة لنا، لقد شاركنا من قبل في كأس العالم عدة مرات، لكن النسخة المقبلة ‏للبطولة تضم ‏أفضل 32 فريقًا على مستوى العالم، وعلى المستوى الشخصي متحمس جدا للتواجد في قرعة ‏البطولة مع أساطير ‏وشخصيات عالمية”. ‏

وواصل أمين صندوق النادي حديثه: “أتمنى أن تسعد القرعة جماهير الأهلي المتعطشة ‏للمشاركة في البطولة، وأن يسعد النادي ‏جماهيره.. الأهلي يشارك مع أعظم أندية في العالم ‏وهو ما يضيف للنادي وللكرة المصرية”. ‏

واسترسل مرتجي قائلا: “الأهلي اعتاد أن يشرف بلده وقارة إفريقيا. أتمنى أن نقع في ‏مجموعة تحقق طموحاتنا ونتأهل من خلالها ‏إلى الدور التالي في البطولة، وبشكل عام الفرق ‏الكبرى التي تبحث عن الفوز في البطولات تضع في حساباتها أنها ستواجه ‏أقوى الفرق، والكل يجتهد ليسعد 80 مليون أهلاوي”. ‏

وأشار مرتجي إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرر أن تقام نسخة كأس العالم للأندية في ‏أمريكا 2025، وهو ما يعتبر كأس ‏عالم مصغرة قبل استضافتها لبطولة كأس العالم ‏للمنتخبات 2026‏.

وأكد مرتجي أنه على يقين أن الحدث العالمي سيكون على أعلى مستوى، خاصة أن «فيفا» هو ما ‏يشرف على التنظيم.‏

واختتم خالد مرتجي تصريحاته قائلا: جماهير الأهلي هي الأساس والتي صنعت اسم الأهلي، ‏وهي الدافع والسند الوحيد الذي يعمل ‏الجميع بشغف من أجله، من صنع الأهلي ‏جماهيره وتستحق أن نفعل كل شيء من أجل إسعادهم.‏

وتُقام اليوم الخميس قرعة كأس العالم للأندية بنظامه الجديد، والمقرر أن تُقام بمدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يشارك فيها النادي الأهلي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.

ويحضر خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي  قرعة كأس العالم للأندية ممثلًا عن القلعة الحمراء خلال مراسم القرعة.

وكان من المقرر أن يحضر محمود الخطيب رئيس الأهلي مراسم القرعة رفقة خالد مرتجي قبل أن يعتذر لظروف طبية ويسافر أمين صندوق الأحمر بمفرده.  

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في 15 يونيو وتنتهي في 13 يوليو، بتواجد 32 فريقًا، للمشاركة في النسخة الافتتاحية.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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