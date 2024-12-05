الرياضة - 07:47 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن خلال تعاملات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 07:47 مساءً - سعر الذهب الآن.. انخفض سعر الذهب الآن، بقيمة 5 جنيهات في أسواق الصاغة بحسب آخر تحديث اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، عقب التذبذب الذي شهده المعدن الأصفر على مدار اليوم بين الارتفاع والإنخفاض، حيث سجل سعر الذهب الآن عيار 21 نحو 3700 جنيهًا للبيع، و3680 جنيهًا للشراء، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 29600 جنيهًا للبيع، و29440 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في الأسواق والتي جاءت على النحو الآتي:

سعر الذهب الآن عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الآن في أسواق الصاغة بمصر نحو 4228.5 جنيه للبيع، و4205.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

ووصل سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في الأسواق إلى 3876.25 جنيه للبيع، و3855.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الخميس في سوق الصاغة نحو 3700 جنيهًا للبيع، و3680 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل في محال المجوهرات والأسواق نحو 3171.5 جنيه للبيع، و3154.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس نحو 2466.75 جنيه للبيع، و2453.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في الأسواق إلى 2114.25 جنيه للبيع، و2102.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 نحو 29600 جنيهًا للبيع، و29440 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب الآن

وسجلت أسعار أوقية الذهب الآن نحو 2635.08 دولار للبيع، و2634.81 دولار للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر

وتختلف أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين محل وآخر حيث تتراوح بين 30 و65 جنيهًا، وذلك باختلاف سعر الذهب والعيار، حيث تصل في الأغلب نسبة المصنعية بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

سعر الذهب اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4228.5 جنيه 4205.75 جنيه عيار 22 3876.25 جنيه 3855.25 جنيه عيار 21 3700 جنيهًا 3680 جنيهًا عيار 18 3171.5 جنيه 3154.25 جنيه عيار 14 2466.75 جنيه 2453.25 جنيه عيار 12 2114.25 جنيه 2102.75 جنيه عيار 9 1585.75 جنيه 1577.25 جنيه سعر الجنيه الذهب 29600 جنيهًا 29440 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2635.08 دولار 2634.81 دولار