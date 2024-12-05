الرياضة - 07:47 - مشاهدة قرعة كأس العالم للأندية 2025 بث مباشر بمشاركة الأهلي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 07:47 مساءً - مشاهدة قرعة كأس العالم للأندية 2025 بث مباشر.. العالم أجمع يترقب تلك اللحظة الفارقة في تاريخ الأهلي عندما تنطلق مراسم سحب قرعة مونديال الأندية في ميامي بمشاركة المارد الأحمر، على الأراضي الأمريكية.

مشاهدة قرعة كأس العالم للأندية 2025 بث مباشر

ليلة أخرى تاريخية لجماهير المارد الأحمر فهم يتأهبون دائما لكل ما هو تاريخي وحدث خارج التوقعات، والمشاركة في المناسبات العالمية بات شعارا ترفعه الجماهير في كل مناسبة قارية أو عالمية.

وبلغ الأهلي مونديال الأندية 2025، باعتباره أحد الأبطال للتشامبيونزليج في واحدة من آخر 4 نسخ أقيمت للمسابقة، ليبدأ معركة كبيرة ومنافسة شرسة مع كبار أندية العالم مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي وباريس سان جيرما وغيرهم.

بث مباشر قرعة كأس العالم للأندية 2025

وتقدم بوابة الأسبوع خدمة بث مباشر قرعة مونديال الأندية 2025 بمشاركة الأهلي، والتي سبق وأن حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مساء اليوم الخميس، الموافق 5 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، ليكون هو موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام في ولاية ميامى الأمريكية، وذلك بنظام جديد سيشهد مشاركة 32 ناديًا لأول مرة، من بينها الأهلى بطل أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مراسم قرعة كأس العالم للأندية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.