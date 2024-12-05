غزل المحلة يتمنى الشفاء العاجل لـ إسلام معوض لاعب فريق 2005 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 07:24 مساءً - تقدم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، بالتمني بالشفاء العاجل للاعب إسلام معوض لاعب فريق غزل المحلة مواليد 2005 والذي تعرض اليوم الخميس، لإصابة بالغة ببلع لسانه أثناء مباراة الفريق مع نادي القناة في دوري الناشئين.

وتمكن الجهاز الطبي للفريق من إنقاذ اللاعب وإفاقته وتم نقله على الفوّر إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة للاطمئنان عليه.

حيث استرد اللاعب وعيه ويتواجد برفقة فريق طبى داخل المستشفى لعمل الفحوصات اللازمة له ومتابعته للاطمئنان عليه، بعد أن تم نقله من ملعب المباراة بواسطة سيارة الإسعاف.

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