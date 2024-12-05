حسام عبد العال مديرًا فنيًا لفريق غزل المحلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:56 مساءً - أعلنت إدارة نادي غزل المحلة عن تعيين الكابتن حسام عبد العال مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم، خلفًا للكابتن أحمد عيد، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الفني للفريق وتحقيق نتائج متميزة في المنافسات المقبلة عقب الهزيمة من الزمالك برباعية على أرضه ووسط جمهوره.

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ويأتي تعيين الكابتن حسام عبد العال،مديرا فنيا لـ غزل المحلة الذي يعتبر من الأسماء البارزة في مجال التدريب، ضمن خطة النادي لتطوير الفريق والارتقاء بمستوى اللاعبين في الفترة القادمة كما تم تعيين الكابتن حسام عبد الجواد مدرب عام والكابتن صلاح عاشور مدرب مساعد.

وجاء ذلك ضمن استراتيجية نادي غزل المحلة لتعزيز الجانب البدني واللياقي للاعبين، مما يساعد على تحسين مستوى الفريق في المباريات القادمة.

وأكدت إدارة نادي غزل المحلة أن هذه التغييرات جاءت في إطار سعي النادي المستمر لتحقيق الأفضل في المنافسات المحلية، ودعمًا للطاقات الفنية الشابة التي ستساهم في تقديم مستويات عالية في الفترة المقبلة.

يذكر أن الكابتن حسام عبد العال يمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب، ويعد أحد الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم المصرية، ما يجعله خيارًا مثاليًا لقيادة فريق غزل المحلة نحو المزيد من النجاحات.

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