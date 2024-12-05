الرياضة - 02:49 - تقرير.. 19.9 مليار دولار إيرادات السياحة في مصر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:49 مساءً - أكد تقرير دولي حديث أن إيرادات السياحة المباشرة في مصر سجلت 19.9 مليار دولار في العام الجاري 2024، لتحتل البلاد المرتبة 31 عالمياً.

وأشار التقرير الصادر من منظمة السياحة العالمية، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إلى أن المساهمة المباشرة وغير المباشرة للسياحة في مصر وصلت إلى 32.2 مليار دولار أمريكي، بما يعادل 8.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.

عدد السياح في مصر بالعام 2024

وذكر التقرير الذي اطلعت عليه كلمتك أن عدد الزوار الدوليين لمصر في العام 2024 وصل إلى 16.3 مليون زائر، وهو تحسن كبير مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس زيادة جاذبية مصر كوجهة سياحية عالمية.

الاستثمار في السياحة المصرية

وأشار التقرير إلى أنه تم استثمار ما قيمته 6 مليارات دولار أمريكي في تطوير البنية التحتية السياحية في مصر، بما يعزز القدرة التنافسية للقطاع السياحي.

التأثير في القطاع السياحي بمصر

مقارنة بأداء قطاع السياحة في مصر خلال العام 2019 وفقا لتقرير منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، شهد قطاع السياحة في مصر نموًا ملحوظًا مقارنة بعام 2019، حيث ارتفع الناتج المحلي المباشر للقطاع بنسبة 25.7%، كما زاد عدد العاملين في القطاع السياحي بنسبة 17.9% ليصل إلى 1.6 مليون موظف.

وكشفت التوقعات المستقبلية الخاصة بقطاع السياحة في مصر الصادرة من منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن القطاع السياحي سيواصل نموه ليصل إلى مستويات أعلى بحلول العام 2034 مما يعزز مساهمته في الاقتصاد المصري.

الإنفاق السياحي في مصر

أوضح تقرير منظمة السياحة العالمية أن الإنفاق المحلي والدولي على السياحة في مصر خلال العام الجاري 2024، جاء كالتالي

- بلغ إنفاق المصريين على السياحة الداخلية وبرامج السياحة المختلفة نحو 11.1 مليار دولار أمريكي.

- وصل حجم إنفاق السياح الأجانب في مصر إلى 16.3 مليار دولار.

أنواع الإنفاق السياحي في مصر العام 2024

- بلغ حجم الإنفاق على الأعمال السياحية في مصر بالعام 2024 نحو 3.1 مليار دولار.

- سجل الإنفاق على الترفيه السياحي في مصر بالعام 2024 نحو 24.3 مليار دولار أمريكي، مما يدل على أن أغلب الزوار يأتون لأغراض الترفيه والاستجمام.

وعن التطور في قطاع السياحة المصرية عبر السنوات، نوه التقرير إلى أنها شهدت معدلات الإنفاق السياحي نموًا سنويًا ثابتًا، مما يعكس تزايد أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

وتشير التوقعات إلى استمرار النمو خلال السنوات القادمة، مع جهود متزايدة لتحسين تجربة الزوار وتعزيز حملات التسويق السياحي.

وتركز معظم الإنفاق على السياحة الترفيهية، التي تشكل حوالي 92.5% من إجمالي الإنفاق السياحي.

النمو الإيجابي

أكدت البيانات أن قطاع السياحة في مصر يشهد نموًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة بعد تحديات جائحة كورونا، ويعكس هذا النمو مرونة القطاع وقدرته على التعافي بسرعة.

الفرص المستقبلية للسياحة في مصر

- ضرورة تطوير البنية التحتية، بما في ذلك المطارات، والفنادق، ووسائل النقل.

- تحسين خدمات الزوار لضمان تجربة سياحية متميزة.

- إطلاق حملات تسويقية مبتكرة لجذب المزيد من الأسواق الدولية.

التوقعات للسياحة في مصر

يتوقع التقرير أن تصبح السياحة واحدة من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، مما يوفر فرص عمل جديدة ويساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.