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الرياضة - 02:41 - سعر الذهب بالدولار اليوم الخميس.. تحديث لحظة بلحظة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:41 - سعر الذهب بالدولار اليوم الخميس.. تحديث لحظة بلحظة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:41 - سعر الذهب بالدولار اليوم الخميس.. تحديث لحظة بلحظة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:41 مساءً - شهد سعر الذهب بالدولار اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 ارتفاعاً في ختام التعاملات، وفقاً لآخر تحديث، وذلك تزامناً مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية، وسعر الذهب المحلي بسوق الصاغة.

سعر الذهب بالدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب بالدولار اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الذهب بالدولار

سعر الذهب عيار 24 بالدولار

سعر الذهب عيار 24 اليوم، بلغ نحو

- 4240 جنيها.

- 84.84 دولار.

سعر الذهب عيار 22 بالدولار

سعر الذهب عيار 22 اليوم، سجل نحو

- 3886.75 جنيه.

- 7776.77 دولار.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 بالدولار

سعر الذهب عيار 21 اليوم، وصل نحو

- 3710 جنيهًا.

- 74.23 دولار.

سعر الذهب عيار 18 بالدولار

سعر الذهب عيار 18 اليوم، بلغ نحو

- 3180 جنيها.

- 63.63 دولار.

سعر الذهب بالدولار

سعر الذهب عيار 14 بالدولار

سعر الذهب عيار 14 اليوم، وصل نحو

- 2473.25 جنيه.

- 4948.58 دولار.

سعر الذهب عيار 12 بالدولار

سعر الذهب عيار 12 اليوم، سجل نحو

- 2120 جنيها.

- 42.42 دولار.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9 بالدولار

سعر الذهب عيار 9 اليوم، بلغ نحو

- 1590 جنيها.

- 31.81 دولار.

سعر الجنيه الذهب بالدولار

سعر الجنيه الذهب اليوم، وصل نحو

- 29680 جنيهًا.

- 593.85 دولار.

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر

الجدير بالذكر أن سعر الذهب في مصر يختلف بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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