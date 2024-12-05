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الرياضة - 02:24 - بالرقم القومي.. رابط وخطوات الاستعلام عن حج القرعة 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:24 - بالرقم القومي.. رابط وخطوات الاستعلام عن حج القرعة 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:24 - بالرقم القومي.. رابط وخطوات الاستعلام عن حج القرعة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:24 مساءً - حج القرعة 2025.. يبحث الكثير من الأشخاص عن رابط وخطوات الاستعلام عن حج القرعة 2025، وذلك بعد انتهاء إجراء القرعة في مديريات الأمن بجميع المحافظات.

حج القرعة 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حج القرعة 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

رابط الاستعلام عن حج القرعة 2025

يتمكن المواطنون من الاستعلام عن حج القرعة 2025 عن طريق بوابة المصرية الموحدة للحج من خلال الضغط على هذا الرابط.

رابط وخطوات الاستعلام عن حج القرعة 2025

خطوات الاستعلام عن حج القرعة 2025

1 - الدخول على بوابة المصرية الموحدة للحج من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - اضغط على أيقونة «استعلام عن نتيجة القرعة».

3 - إدخال الرقم القومي.

4 - أدخل رقم المصنع المكتوب على الجهة اليمنى من البطاقة الشخصية.

5 - اكتب اختبار التحقق «الحروف أو الأرقام الظاهرة على الشاشة».

6 - اضغط على «بحث».

7 - تظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج قرعة الحج.

رابط وخطوات الاستعلام عن حج القرعة 2025

أسعار حج القرعة 2025

يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت عن أسعار حج القرعة 2025، حيث تبلغ نحو 220.300 جنيه، وذلك بدون تذكرة السفر بالطائرة، حيث إنه سيتم تحديدها عقب إعلان الشركة القابضة لمصر للطيران عن السعر النهائي لتذكرة السفر.

رابط وخطوات الاستعلام عن حج القرعة 2025

شروط حج القرعة 2025

- تفادي الخروج والتحرك في درجات الحرارة العالية حرصاً على سلامة الحجاج وتجنباً لعدم الإصابة بالإجهاد الحراري.

- الالتزام بتعليـمات وزارة الحج السعـودية بعدم التـصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة مـن وسائل التصوير.

- احتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التي تُفيد استخدام تلك الأدوية بشكل شخصي وتحت إشراف الطبيب المعالج، وضرورة إبرازها لمأموري الجمارك في منافذ الوصول للمملكة.

- الالتزام بتعليمات السلطات السعودية أثناء تفويج الحجاج من المخيمات بمشعر «منى» إلى جسر الجمرات لأداء نسك الرمي مع عدم الافتراش بالطرق ويحذر على الحاج -التزاحم والتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

- يجب الالتزام بالتعليمات الصادرة من الســـلطــات السعــوديــة بشـأن الإجـراءات الإحــترازيــة والوقـائيـة المُقــررة الواجب إتباعها.

- الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما في حكمها بما لا يتجاوز قيمته (10، 000 دولار أمريكي.. عشرة آلاف دولار أمريكي فقط) أو ما يُعادلها من عملات أجنبية أُخرى.

- الالتزام بالتعليمات والضوابط التي تُصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة.

رابط وخطوات الاستعلام عن حج القرعة 2025

مواعيد حج القرعة 2025

وفي ذات السياق، حددت وزارة الداخلية فترة إجراء قرعة الحج في مديريات الأمن بجميع المحافظات، بدأت يوم 20 نوفمبر، واستمرت حتى يوم 26 نوفمبر، وهذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية، لتنظيم موسم الحج 1446- 2025.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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