الرياضة - 01:52 - سعر الذهب في مصر «الآن» آخر تحديث.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 01:52 مساءً - سعر الذهب .. استقر سعر المعدن الأصفر «سعر الذهب» في الأعيرة الذهبية المختلفة في منتصف تعاملات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، في محلات الصاغة المختلفة، ليستقر سعر الذهب عيار 28 عند 3180 جنيه للبيع، و3162.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

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سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر بسوق الصاغة نحو 4240 جنيه للبيع، و4217.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر بسوق الصاغة نحو 3886.75 جنيه للبيع، و3865.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر بسوق الصاغة نحو 3710 جنيهًا للبيع، و3690 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر بسوق الصاغة نحو 3180 جنيه للبيع، و3162.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بينما بلغ سعر الذهبعيار 14 اليوم في مصر بسوق الصاغة نحو 2473.25 جنيهًا للبيع، و2460 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر بسوق الصاغة نحو 2120 جنيه للبيع، و2108.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر بسوق الصاغة نحو 1590 جنيه للبيع، و1581.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بسوق الصاغة نحو 29680 جنيهًا للبيع، و29520 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

ارتفع سعر أوقية الذهب عالمياً اليوم في البورصة العالمية نحو 2648.21 دولار للبيع، و 2647.94 دولار للشراء.

سعر الذهب عالمياً

أشار الخبراء ومحللي الأسواق الماليين إلى أن السبب في ارتفاع سعر الذهب عالمياً هي التوترات السياسية الموجودة في كل من إقليم الشرق الأوسط وبعض الدول الأجنبية مثل كوريا الجنوبية وفرنسا.

وكان قد أعلن يون سوك يول، رئيس كوريا الجنوبية، عن الأحكام العرفية مساء الثلاثاء، 3 ديسمبر 2024 قبل أن يلغي المرسوم بعد ساعات قليلة، ومنذ ذلك الحين، قدمت أحزاب المعارضة اقتراحًا يدعو إلى عزله.