الرياضة - 01:19 - «متاحة الآن».. سعر شريحة esim في مصر وكيفية تفعيلها على هاتفك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - شريحة esim.. قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طرح تقنية الشريحة المدمجة eSIM في الأسواق المصرية، بعد استكمال شركات المحمول الأربعة لكافة الاختبارات الفنية اللازمة لتشغيل هذه الخدمة.

شريحة esim في مصر

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شريحة esim في مصر وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر شريحة esim في مصر

يبلغ سعر شريحة esim في مصر نحو 330 جنيه للخطوط الجديدة، و270 جنيه في حال استبدال الشريحة التقليدية لخط المحمول.

كيفية تفعيل شريحة esim على الهاتف

- التوجه لفرع شركة المحمول لشراء خط جديد بشريحة مدمجة.

- اختيار رقم المحمول.

- توقيع العقد لخط المحمول.

- تمنح الشركة رمز الاستجابة السريع «QR code».

- يتم مسح الرمز باستخدام هاتفك المحمول لتفعيل الشريحة

- صلاحية رمز الاستجابة السريع هي 5 أيام فقط.

خطوات استبدال الشريحة التقليدية بشريحة esim

- التوجه لفرع شركة المحمول التابع له.

- توقيع عقد الشريحة الإلكترونية eSIM.

- يمنحك موظف المبيعات الشريحة الإلكترونية بدلا من شريحة خطك التقليدية.

- تحصل على رمز الاستجابة السريع QR code.

- قم بمسح الرمز بواسطة هاتفك الذكي لتفعيل الشريحة على الهاتف.

ما هي شريحة esim

تعد شريحة esim، هي عبارة عن تقنية حديثة تُستخدم بدلًا من شرائح المحمول التقليدية، وتُمكن المستخدمين من التبديل بين شركات التليفون المحمول بسهولة دون الحاجة إلى تغيير شريحة فعلية.

وتعتبر شريحة esim المدمجة أكثر أمانًا من الشرائح التقليدية، لأنها مدمجة داخل الجهاز ولا يمكن إزالتها بسهولة، ويقلل هذا من خطر سرقتها أو إساءة استخدامها.

مميزات شريحة esim

وتوفر شريحة eSIM للمستخدمين مرونة كبيرة عند استخدامها، فيمكن الحصول على رقم جديد وتفعيله مباشرة على الشريحة، ونقل أرقامهم الحالية إلى الشريحة المدمجة بسهولة دون الحاجة إلى استبدال الشريحة، ويضمن ذلك استمرارية الخدمة دون أي انقطاع.