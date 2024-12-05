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الرياضة - 01:19 - «متاحة الآن».. سعر شريحة esim في مصر وكيفية تفعيلها على هاتفك - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:19 - «متاحة الآن».. سعر شريحة esim في مصر وكيفية تفعيلها على هاتفك - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:19 - «متاحة الآن».. سعر شريحة esim في مصر وكيفية تفعيلها على هاتفك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - شريحة esim.. قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طرح تقنية الشريحة المدمجة eSIM في الأسواق المصرية، بعد استكمال شركات المحمول الأربعة لكافة الاختبارات الفنية اللازمة لتشغيل هذه الخدمة.

شريحة esim في مصر

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شريحة esim في مصر وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

شريحة eSIM

سعر شريحة esim في مصر

يبلغ سعر شريحة esim في مصر نحو 330 جنيه للخطوط الجديدة، و270 جنيه في حال استبدال الشريحة التقليدية لخط المحمول.

كيفية تفعيل شريحة esim على الهاتف

- التوجه لفرع شركة المحمول لشراء خط جديد بشريحة مدمجة.

- اختيار رقم المحمول.

- توقيع العقد لخط المحمول.

- تمنح الشركة رمز الاستجابة السريع «QR code».

- يتم مسح الرمز باستخدام هاتفك المحمول لتفعيل الشريحة

- صلاحية رمز الاستجابة السريع هي 5 أيام فقط.

سعر شريحة esim في مصر وكيفية تفعيلها على هاتفك

خطوات استبدال الشريحة التقليدية بشريحة esim

- التوجه لفرع شركة المحمول التابع له.

- توقيع عقد الشريحة الإلكترونية eSIM.

- يمنحك موظف المبيعات الشريحة الإلكترونية بدلا من شريحة خطك التقليدية.

- تحصل على رمز الاستجابة السريع QR code.

- قم بمسح الرمز بواسطة هاتفك الذكي لتفعيل الشريحة على الهاتف.

سعر شريحة esim في مصر وكيفية تفعيلها على هاتفك

ما هي شريحة esim

تعد شريحة esim، هي عبارة عن تقنية حديثة تُستخدم بدلًا من شرائح المحمول التقليدية، وتُمكن المستخدمين من التبديل بين شركات التليفون المحمول بسهولة دون الحاجة إلى تغيير شريحة فعلية.

وتعتبر شريحة esim المدمجة أكثر أمانًا من الشرائح التقليدية، لأنها مدمجة داخل الجهاز ولا يمكن إزالتها بسهولة، ويقلل هذا من خطر سرقتها أو إساءة استخدامها.

سعر شريحة esim في مصر وكيفية تفعيلها على هاتفك

مميزات شريحة esim

وتوفر شريحة eSIM للمستخدمين مرونة كبيرة عند استخدامها، فيمكن الحصول على رقم جديد وتفعيله مباشرة على الشريحة، ونقل أرقامهم الحالية إلى الشريحة المدمجة بسهولة دون الحاجة إلى استبدال الشريحة، ويضمن ذلك استمرارية الخدمة دون أي انقطاع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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