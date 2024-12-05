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موعد مباراة بورنموث وتوتنهام في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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موعد مباراة بورنموث وتوتنهام في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

موعد مباراة بورنموث وتوتنهام في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 01:18 مساءً - يواجه فريق  بورنموث نظيره توتنهام وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري الإنجليزي.


موعد مباراة بورنموث وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

 

من المقرر أن تقام مباراة بورنموث وتوتنهام اليوم الخميس على ملعب فيتاليتي معقل بورنموث وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرمن الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.


وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وبورنموث


تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناة beIN Sports HD 1 بنقل أحداث المباراة وسيقوم أحمد البلوشي بالتعليق على أحداث اللقاء.

 

وفاز بورنموث على وولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من البريميرليج بينما تعادل توتنهام مع فولهام بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

 

ترتيب بورنموث وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

واحتل بورنموث المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 48 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 16 مباراة.

في حين احتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 66 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 12 مباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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