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تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك - أخبار كلمتك

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تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 01:02 مساءً - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد جوميز للاعبين على أهمية المباراة المقبلة في مشوار الفريق في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة مواصلة العمل والتركيز بكل قوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في نيجيريا، وشدد على ثقته في جميع اللاعبين لتحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز على الاجتماع بمعاونيه للتشاور والتنسيق في بعض الأمور الفنية والبرامج التدريبية استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام إنيمبا.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً بستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الزمالك في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي.

خطاب من الكاف للزمالك

 وتلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًّا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر إقامة المباراة يوم 15 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بدلًا من ستاد القاهرة.

 

 

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق الرجاء بمطروح، بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين صباح أمس الأربعاء على ملعب النادي.

سجل أهداف الزمالك كل من: حسام أشرف وزياد كمال في الشوط الأول، وسيف الدين الجزيري في الشوط الثاني.

 

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الثلاثاء الماضي، بعد الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري.

الزمالك، كلمتك 

 فوز الزمالك على غزل المحلة 

وفاز فريق الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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