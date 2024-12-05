الرياضة - 12:47 - ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب اليوم الخميس بـ مصر.. كم يسجل الآن؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 12:47 مساءً - سعر الذهب اليوم.. ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الخميس في مصر بشكل مفاجئ، وفقاً لآخر تحديث للأسعار بسوق الصاغة، وسجل سعر الذهب عيار 21 الآن نحو 3710 جنيه للبيع، و3690 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر بسوق الصاغة نحو 4240 جنيه للبيع، و4217.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر بسوق الصاغة نحو 3886.75 جنيه للبيع، و3865.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر بسوق الصاغة نحو 3710 جنيهًا للبيع، و3690 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر بسوق الصاغة نحو 3180 جنيه للبيع، و3162.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر بسوق الصاغة نحو 2473.25 جنيهًا للبيع، و2460 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر بسوق الصاغة نحو 2120 جنيه للبيع، و2108.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر بسوق الصاغة نحو 1590 جنيه للبيع، و1581.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بسوق الصاغة نحو 29680 جنيهًا للبيع، و29520 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم في مصر بسوق الصاغة نحو 2648.21 دولار للبيع، و 2647.94 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

يذكر أن سعر الذهب في مصر يختلف بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.