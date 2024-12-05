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الرياضة - 12:31 - تجاوز 50 جنيها.. سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس في البنوك - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:31 - تجاوز 50 جنيها.. سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس في البنوك - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - تجاوز 50 جنيها.. سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس في البنوك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - الدولار.. شهد سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 ارتفاعًا في كافة البنوك العاملة بـ مصر، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 50 جنيهًا.

سعر الدولار في مصر اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار في مصر اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في مصر اليوم بـ البنك الأهلي المصري، سجل نحو 50.02 جنيه للبيع، و49.92 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في مصر اليوم بـ البنك التجاري الدولي، سجل نحو 50.02 جنيه وسعر الشراء 49.92 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في مصر اليوم بـ بنك قناة السويس، سجل نحو 50.03 جنيه للبيع، و49.93 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصر اليوم بـ مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل نحو 50.05 جنيه للبيع و49.96 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي

سعر الدولار في مصر اليوم بـ بنك فيصل الاسلامي، سجل نحو 50.02 جنيه للبيع، و49.92 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

سعر الدولار في مصر اليوم بـ البنك الأهلي المتحد، سجل نحو 50.02 جنيه للبيع، و49.92 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك HsBC

سعر الدولار في مصر اليوم بـ بنك HsBC، سجل نحو 50.05 جنيه للبيع و49.96 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في مصر اليوم بـ المصرف المتحد، سجل نحو 50.02 جنيه للبيع، و 49.92 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في مصر اليوم بـ بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 50.03 جنيه للبيع، و49.93 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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