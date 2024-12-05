الرياضة - 12:14 - مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 12:14 مساءً - اقتحم مستوطنون، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، إن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

من ناحية أخرى اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بلدة كفر دان غرب جنين، وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت محلا للأسمدة الزراعية فيها، فيما نشرت عددا من آلياتها العسكرية في شوارع البلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 مواطنا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت زريف وقصي أبو حمدية، من البلدة القديمة في الخليل، ومهند أحمد الحوامدة من بلدة السموع جنوبا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في بلدة بيت أمر، واعتقلت كل من: أشرف محمد أبو عياش (53عاما) ونجله محمد (16عاما )، وأمجد غطفان العلامي (17عاما)، ومأمون أحمد العلامي (23عاما)، وسيف محمد العلامي (24عاما)، ومهند محمد العلامي (25عاما)، ومحمد منذر صبارنة ( 22عاما)، ومصعب منير رضوان اخليل (26عاما) وابراهيم محمد علي صبارنة (22عاما)، عقب مداهمة منازلهم وتنفتيشها والعبث بمحتوياتها.