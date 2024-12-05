الرياضة - 11:56 - «التعليم» تعلن رسميا إجراء امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025، لمتابعة معدلات التقدم ورصد نقاط القوى والضعف.

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

أوضحت وزارة التعليم، أنه سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 مبدئي ومراجعة من يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر، وتستمر حتى 5 يناير.

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

ويتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 للتقييم النهائي من يوم الخميس الموافق 16 يناير المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر، على أن يجري إبلاغ أولياء الأمور بنتائج التقييمات لتكامل الأدوار ودعم ومتابعة التلاميذ.

طريقة عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 شفويًا وتحريريًا ومهاريًا، لقياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطلاب، وفقاً للقرار الوزاري الخاص بنظام التقييم للمرحلة الابتدائية.

تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات

وأكدت الوزارة، على ضرورة مراجعة نسبة حضور طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال الفصل الدراسي الأول، والعمل على تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى.

تحفيز الطلاب على التحسين من أدائهم

وتابعت الوزارة، أنه يجب على المعلمين، تحفيز طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي على التحسين من أدائهم، من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة للمرحلة العمرية الخاصة بهم،

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 16 يناير.