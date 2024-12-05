«المركزي» يصدر تراخيص للبنوك لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية عبر انستاباي - أخبار كلمتك

«المركزي» يصدر تراخيص للبنوك لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية عبر انستاباي - أخبار كلمتك

نورا الجروي: نحن امام مرحلة استثانية مصيرية في اليمن - أخبار كلمتك

نورا الجروي: نحن امام مرحلة استثانية مصيرية في اليمن - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - «التعليم» تعلن رسميا إجراء امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - «التعليم» تعلن رسميا إجراء امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - رسميا.. البنك المركزي يعلن تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج عبر «إنستاباي» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - رسميا.. البنك المركزي يعلن تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج عبر «إنستاباي» - أخبار كلمتك

حماس: نتنياهو مسؤول مباشر عن مقتل عشرات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة - أخبار كلمتك

حماس: نتنياهو مسؤول مباشر عن مقتل عشرات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة - أخبار كلمتك

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 وموقف الأهلي في التصنيف - أخبار كلمتك

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 وموقف الأهلي في التصنيف - أخبار كلمتك

رغم تألقه بالدوري الإنجليزي، سر عدم ضم سام مرسي لمنتخب مصر؟ - أخبار كلمتك

رغم تألقه بالدوري الإنجليزي، سر عدم ضم سام مرسي لمنتخب مصر؟ - أخبار كلمتك

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي يحظر على اللبنانيين دخول منازلهم - أخبار كلمتك

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي يحظر على اللبنانيين دخول منازلهم - أخبار كلمتك

اعتقال 28 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية - أخبار كلمتك

اعتقال 28 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية - أخبار كلمتك

توقعات الذهب تشعل الأسواق في 2025، والوصول إلى 3000 دولار للأوقية لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

توقعات الذهب تشعل الأسواق في 2025، والوصول إلى 3000 دولار للأوقية لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

رغم تألقه بالدوري الإنجليزي، سر عدم ضم سام مرسي لمنتخب مصر؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رغم تألقه بالدوري الإنجليزي، سر عدم ضم سام مرسي لمنتخب مصر؟ - أخبار كلمتك

رغم تألقه بالدوري الإنجليزي، سر عدم ضم سام مرسي لمنتخب مصر؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:55 صباحاً - سام مرسي، تشهد الفترة الحالية تألق سام مرسي لاعب إبسويتش تاون، مع فريق بالدوري الإنجليزي.

وعلى الرغم من تساؤل الجماهير ومحللي كرة القدم “أين سام مرسي من منتخب مصر” وهناك أصوات تعلو بانضمام اللاعب ومنحه فرصة ثانية مع الفراعنة، إلا أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب، يرفض تمامًا فكرة عودة سام لصفوف الفراعنة.

وأكد حسام حسن في أكثر من تصريح  بأنه لا يفكر في سام مرسي على الإطلاق واللاعب خارج حساباته وذلك بسبب عدم إتقان اللغة العربية وهو ما يجعله غير متجانس مع اللاعبين.

كما اعترف حسام حسن بأنه من الصعب انضمام سام مرسي بسبب عامل السن خاصة أنه يفضل الاعتماد على لاعبين أصغر سنًّا.

ولم ينضم سام مرسي إلى منتخب مصر، منذ آخر ظهور عام 2018 تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري.

ووصلت مدة غياب سام مرسي عن الانضمام إلى منتخب مصر، إلى 5 سنوات و9 أشهر؛ حيث أن آخر ظهور كان يوم 16/11/2018، وكان على مقاعد البدلاء في مباراة تونس ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية وقتها.

 

فيما خسر فريق إبسويتش تاون الذي يلعب ضمن صفوفه المصري سام مرسي من نظيره كريستال بالاس بنتيجة 0-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف كريستال بالاس والمباراة الوحيد عن طريق النجم الفرنسي ماتيتا في الدقيقة 59.

1d9a887179.jpg
216a9b2c10.jpg
18a5e02c09.jpg
ba8c8a8103.jpg

ورفض سام مرسي، لاعب وسط منتخب مصر وفريق إيبسوتش تاون، من جديد ارتداء شارة دعم المثليين في مباراة فريقه ضد كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

فبعد رفضه ارتداء الشارة في الجولة الماضية ضد نوتنجهام فورست، استمر اللاعب في ارتداء شارته المعتادة خلال مباراة كريستال بالاس.

 

ويفرض الدوري الإنجليزي على قائد كل فريق ارتداء شارة ملونة لدعم المثليين خلال جولتين في البطولة الإنجليزية.

الصورة

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 08:18 - «شباب امرأة».. تفاصيل مسلسل غادة عبد الرازق الجديد في موسم رمضان 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق