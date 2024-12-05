الرياضة - 11:38 - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. آخر موعد لشراء كراسة الشروط ومبلغ جدية الحجز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:38 صباحاً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. يتساءل الكثير من المواطنين عن آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024، ومبلغ جدية حجز الوحدات السكنية الجديدة بـ مشروع «سكن لكل المصريين 5.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

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آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024

من المقرر أن يكون آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024، من أجل حجز الوحدات السكنية بالطرح الجديد، يوم 31 ديسمبر 2024 المقبل، ويبلغ سعر كراسة الشروط نحو 300 جنيهًا، بالإضافة إلى سداد المصروفات الإدارية 355 جنيها.

مبلغ جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويكون مبلغ جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في المدن الجديدة 30 ألف جنيه، ومبلغ جدية الحجز في المحافظات 20 ألف جنيهًا، وذلك لمحدودي ومتوسطي الدخل.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي الدخل في المحافظات ما بين 184 لـ 400 ألف جنيه.

تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري في المدن الجديدة ما بين 415 لـ 530 ألف جنيه.

تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم خلال 36 شهر ما بين 542 لـ 700 ألف جنيه.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- تتواجد أماكن شقق الإسكان الاجتماعي المخصصة لمنخفضي ومتوسطي الدخل في المحافظات الآتية: «الجيزة (العياط، وجزر القطوري) 2455 وحدة سكنية، الشرقية 335 وحدة سكنية، المنوفية 3045 وحدة سكنية، الفيوم 3495 وحدة سكنية، الإسماعيلية 250 وحدة سكنية، البحيرة 1320 وحدة سكنية، مطروح 400 وحدة سكنية، شمال سيناء 595 وحدة سكنية، جنوب سيناء 250 وحدة سكنية، بني سويف 825 وحدة سكنية، المنيا 777 وحدة سكنية، سوهاج 851 وحدة سكنية، قنا 2955 وحدة سكنية، أسيوط 3130 وحدة سكنية، الأقصر 2610 وحدة سكنية، أسوان 665 وحدة سكنية».

- تتواجد شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم خلال 36 شهر في المدن الآتية: «العاشر من رمضان بواقع 5 آلاف و639 وحدة سكنية، برج العرب الجديدة بواقع 1000 وحدة سكنية، السادات بواقع 300 وحدة سكنية، أسوان الجديدة بواقع 504 وحدات سكنية، المنيا الجديدة بواقع 175 وحدة سكنية، مدن حدائق العاصمة بواقع 13 ألف وحدة سكنية، مدينة 15 مايو بواقع 960 وحدة سكنية، أكتوبر الجديدة بواقع 10 آلاف وحدة سكنية، حدائق أكتوبر بواقع 10 آلاف و204 وحدات سكنية».

- تتواجد شقق الإسكان الاجتماعي المخصصة لمنخفضي الدخل في الأماكن الآتية: «سوهاج الجديدة 420 وحدة سكنية، قنا الجديدة 1000 وحدة سكنية، غرب قنا 1200 وحدة سكنية، طيبة الجديدة 760 وحدة سكنية، المنيا الجديدة 800 وحدة سكنية، أسوان الجديدة 540 وحدة سكنية، أكتوبر الجديدة 3200 وحدة سكنية، العاشر من رمضان 120 وحدة سكنية، برج العرب الجديدة 1000 وحدة سكنية، مدينة السادات 2400 وحدة سكنية، أخميم الجديدة 1550 وحدة سكنية».