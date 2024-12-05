الرياضة - 11:20 - سعر الذهب عيار 21.. كم يسجل الآن في سوق الصاغة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - سعر الذهب عيار 21.. وسط ترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وتأثيره على السعر المحلي، وارتفعت معدلات البحث عن سعر الذهب عيار 21 الآن في سوق الصاغة بمصر.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطوؤ التالية، سعر الذهب عيار 21، بالإضافة لأسعار باقي الأعيرة، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مجالات عدة، ويمكنكم المتابعة بالضغط على الرابط هنـــــــــــا.

سعر الذهب في سوق الصاغة سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب عيار 24 4217.25 جنيه 4194.25 جنيه سعر الذهب عيار 22 3865.75 جنيه 3844.75 جنيه سعر الذهب عيار 21 3690 جنيها 3670 جنيها سعر الذهب عيار 18 3162.75 جنيه 3145.75 جنيه سعر الذهب عيار 14 2460 جنيها 2446.75 جنيه سعر الذهب عيار 12 2108.5 جنيه 2097.25 جنيه

سعر الذهب في سوق الصاغة

سعر الذهب عيار 24: سجل سعر الذهب عيار 24 الآن في سوق الصاغة بمصر نحو 4217.25 جنيه للبيع، و4194.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22: سجل سعر الذهب عيار 22 في السوق المحلي نحو 3865.75 جنيه للبيع، و3844.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21: سجل سعر الذهب عيار 21 في سوق الصاغة نحو 3690 جنيهًا للبيع، و3670 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3162.75 جنيه للبيع، و3145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14: سجل سعر الذهب عيار 14 بمحلات الصاغة نحو 2460 جنيهًا للبيع، و2446.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12: سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر نحو 2108.5 جنيه للبيع، و2097.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9: سجل سعر الذهب عيار 9 في مصر عند 1581.5 جنيه للبيع، و 1572.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب: وبلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي مستوى 29520 جنيهًا للبيع، و29360 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب: سجل سعر أوقية الذهب العالمية عند مستوى 2646.43 دولار للبيع، و 2646.16 دولار للشراء.

سعر الذهب بالدولار اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 24 بالدولار

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم بالدولار نحو 84.48.

سعر الذهب عيار 22 بالدولار

وسجل سعر الذهب بالدولار لعيار 22 اليوم في مصر نحو 77.44 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 بالدولار

فيما وصل سعر الذهب عيار 21 الآن في سوق الصاغة نحو 73.92 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 بالدولار

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم بالدولار نحو 63.36 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 14 بالدولار

وبلغ سعر الذهب بالدولار لعيار 14 بالسوق المحلي نحو 49.28 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12 بالدولار

كما سجل سعر الذهب بالدولار لعيار 12 في مصر نحو 42.24 دولار أمريكي.

سعر الذهب بالدولار لعيار 9

ووصل سعر الذهب بالدولار لعيار 9 في مصر نحو 31.68 دولار أمريكي.

سعر الجنيه الذهب اليوم بالدولار

كما بلغ سعر الجنيه الذهب بالدولار اليوم في السوق المحلي نحو 591.35 دولار أمريكي.