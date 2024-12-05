تاريخ مواجهات الأهلي وفرق جنوب إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:03 صباحاً - قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الثالثة عصر بعد غدًا السبت في الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، خاض الفريق تاريخ طويل أمام فرق جنوب أفريقيا.

وخلال مسيرته للتربع على عرش القارة السمراء، التقى الأهلى مع فرق جنوب أفريقيا فى 33 مباراة بمختلف المسابقات الأفريقية، الفوز كان حليف الأهلي فى 13 مباراة، وسيطر التعادل على نتيجة 10 مباريات، فيما خسر الأهلى 10 مباريات.

33 مباراة جمعت الأهلي بأندية جنوب إفريقيا

وواجه الأهلي خلال الـ33 مباراة سبع فرق من جنوب افريقيا وهي: صن داونز 16 مباراة ، وأورلاندو بيراتس 6 مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز «مباراتين».

وخلال مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا، نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 42 مرة، بينما استقبلت شباكه 34 هدفًا.

هداف مواجهات الأهلي وفرق جنوب إفريقيا

ويعد خالد بيبو، مدير الكرة السابق للفريق، الهداف التاريخى للأهلي فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف.

أكثر لاعبي الأهلي ظهورًا أمام فرق جنوب إفريقيا

ويعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا، بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة.

وألتقى النادي الاهلي أمام أورلاندو بايرتس في 6 مواجهات اثنان في البطولة الكونفدرالية 2015 وفاز بهم الفريق الجنوب أفريقي، وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا التقى الأهلي وأورلاندو أربع مرات حقق الأهلي الفوز في مباراة وأورلاندو في مباراة وتعادلا في مبارتين.

وكانت أول مواجهة جمعت بين الأهلي وصن داونز عام 2001، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تعادل الفريقان في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق، وفاز الأهلي إيابًا 3-0، وتوج المارد الأحمر باللقب.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

وكان الأهلي قد حقق الفوز في الجولة الأولى لدور المجموعات على استاد ابيدجان الإيفواري بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي اقيمت بينهم على استاد القاهرة الدولي.

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