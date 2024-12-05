الرياضة - 10:48 - أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:48 صباحاً - شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 تبايناً في كافة البنوك العاملة بـ مصر، وذلك وفقاً لآخر تحديث للأسعار.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار العملات العربية والأجنبية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، وصل نحو 13.24 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر، بلغ نحو 13.22 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 13.23 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

- سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم الخميس نحو 13.54 جنيه للشراء، 13.57 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس نحو 13.575 جنيه للشراء، 13.535 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم الخميس نحو 13.575 جنيه للشراء، 13.535 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

- بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 160.96 جنيه للشراء، و160.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 162.236 جنيه للشراء، و161.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 162.252 جنيه للشراء، و161.491 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي، سجل نحو 49.91 جنيه للبيع، و49.77 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي، سجل نحو 49.86 جنيه للبيع، و49.76 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر، سجل نحو 49.86 جنيه للبيع، و49.76 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 52.22 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 52.29 جنيه للشراء، و52.47 جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو في بنك مصر نحو 52.29 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري، سجل نحو 63.09 جنيه للشراء، و63.29 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 63.25 جنيه للشراء، و63.61 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر، وصل نحو 63.24 جنيه للشراء، و63.60 جنيه للبيع.