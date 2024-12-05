الاتحاد الإسباني ينشر التفريغ الصوتي لحكام مباراة الريال وبيلباو بشأن جدل ركلة جزاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:47 صباحاً - نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، التفريغ الصوتي للحكم خوسيه ماريا سانشيز، في اللقطة التي أثارت الجدل خلال خسارة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو، مساء أمس الأربعاء.

وتوغل رودريجو داخل منطقة الجزاء وسقط بعد احتكاك مع المدافع جوروسابيل.

وفي البداية، أشار الحكم سانشيز مارتينيز بيديه نافيا وجود أي خطأ، ووصلت الكرة المرتدة إلى فران جارسيا الذي سدد باتجاه المرمى، لتصطدم الكرة بمدافع وتصل إلى مبابي، الذي كان في وضعية تسلل وسجل.

وفي النهاية، تم حسم الأمر باعتبار الهدف غير صحيح بداعي التسلل.

وأبلغ فريق الـVAR الحكم قائلا: "خوسيه ماريا، نوصيك بمراجعة لقطة محتملة لركلة جزاء"، موضحين أن لاعب أتلتيك بيلباو "لم يلمس الكرة أبدا".

وطلب سانشيز مارتينيز من فريق الـVAR عرض اللقطة له من زوايا مختلفة وبسرعة عادية لاتخاذ قراره النهائي.

بعد مراجعة اللقطة، قرر الحكم قائلا: "حسنا، لن أحتسب شيئا، سأستأنف اللعب بضربة مرمى بسبب التسلل. صحيح أنه كان تسللا، أليس كذلك يا خورخي؟".

ليؤكد له فريق الـVAR أن "نعم، كان هناك تسلل".

تعليق مبابي على الخسارة أمام أتلتيك بيلباو

وعلى صعيد آخر علق كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، على الخسارة أمام أتلتيك بيلباو 2-1، مساء أمس الأربعاء، في مباراة مقدمة من منافسات الجولة 19 من الليجا، في معقل الفريق الباسكي "سان ماميس".

وأهدر اللاعب الفرنسي ركلة جزاء، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم أتلتيك بيلباو (1-0).. وهو نفس السيناريو الذي حدث الأسبوع الماضي، في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

ونشر مبابي رسالة عبر حسابه على "إنستجرام"، قال فيها: "نتيجة سيئة.. ارتكبت خطأ كبيرا في مباراة، كانت كل تفاصيلها مهمة للغاية".



وأضاف: "أتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.. إنها لحظة صعبة، لكنها الأنسب لتغيير هذه الوضعية، وإظهار من أكون".

وسقط ريال مدريد في فخ الخسارة أمام أتلتيك بيلباو 2-1، مساء أمس الأربعاء، في مباراة ضمن الجولة 19 من الليجا، في معقل الفريق الباسكي ملعب "سان ماميس".



وسجل لأتلتيك بيلباو، أليكس بيرنجير وجوركا جوروزيتا في الدقيقتين 53 و80، بينما أحرز لريال مدريد جود بيلينجهام في الدقيقة 79.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن نادي ريال مدريد خسر 5 مباريات من آخر 11 مباراة له في جميع المسابقات، متكبدًا هزيمة واحدة أكثر مما تعرض له في مبارياته الـ73 السابقة (فاز 52، تعادل 17، خسر 4).

الخسارة الثانية لريال مدريد في الليجا



وتعد هذه الهزيمة هي الثانية لـ ريال مدريد في الليجا هذا الموسم، بعد السقوط برباعية نظيفة ضد برشلونة، ضمن منافسات الجولة 11.

وبهذه الخسارة يتجمد رصيد ريال مدريد عند 33 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما رفع بيلباو رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع.

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