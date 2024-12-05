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الرياضة تنهي استعداداتها لنهائي دوري مراكز الشباب بستاد القاهرة - أخبار كلمتك

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الرياضة تنهي استعداداتها لنهائي دوري مراكز الشباب بستاد القاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة تنهي استعداداتها لنهائي دوري مراكز الشباب بستاد القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:31 صباحاً - أنهت وزارة الشباب والرياضة كافة الاستعدادات والترتيبات اللوجيستة بستاد القاهرة الدولي؛ لنهائي دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بين منتخبي بني سويف والقليوبية، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وفي هذا السياق، يتابع الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة  كافة الإجراءات والترتيبات للحدث بما يضمن خروجه بشكل مشرف يليق بأهمية البطولة، التي تقام تحت رعاية الرئيس.


 وأشار أشرف صبحي  إلى أن دوري مراكز الشباب يعد حدثًا رياضيًّا مميزًا يعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز دور الرياضة في المجتمع وتشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة الرياضية، وفي إطار استراتيجية الوزارة لتطوير البنية التحتية الرياضية ودعم المواهب في مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

حضور جماهيري في نهائي دوري مراكز الشباب 


تشهد مباراة النهائي المقرر إقامتها  الساعة الثالثة عصر السبت المقبل حضورًا جماهيريًّا واسعًا وعددًا من الشخصيات العامة والرياضية، يتخللها حفل فني بمجموعة من الفقرات المتنوعة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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