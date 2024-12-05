مبابي محبط، أنشيلوتي يكشف أسباب الخسارة أمام أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:14 صباحاً - أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أنه لم يتحدث مع لاعبه الفرنسي كيليان مبابي، عقب الخسارة بنتيجة أمام أتلتيك بلباو، مساء أمس الأربعاء، في مباراة مقدمة من الجولة 16 من الليجا، في معقل الفريق الباسكي ملعب "سان ماميس".

وكان مبابي أهدر ركلة جزاء بالدقيقة 68، ليكون أحد أسباب خسارة الفريق النقاط الثلاث.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية "لم أتحدث مع مبابي، ولا أقيم أداء اللاعب بناء على ركلة جزاء. هو حزين ومحبط، ولكن علينا المضي قدمًا".



وأضاف: "ليس في أفضل مستوياته حاليًّا، لكن يجب منحه الوقت للتأقلم. يمكنه تقديم الأفضل، وهو يعمل بجد لتحقيق ذلك".

وعن خطأ فالفيردي الذي تسبب في الهدف الثاني، علق: "فيدي يشعر بالحزن والإحباط، لقد ارتكب خطأ، وفي كرة القدم هذا يحدث. لكن لا يجب أن نشكك في إمكانياته، فهو لاعب استثنائي. الأخطاء جزء من اللعبة، وعلينا التركيز على المباراة التالية".

وتابع: "كانت المباراة متكافئة وتنافسية، ومن وجهة نظري كانت تستحق التعادل. لكن لا يمكننا إنكار الهزيمة. أتلتيك بيلباو فريق خطير جدًّا على أرضه".

وزاد: "في الشوط الأول دافعنا بشكل جيد لكننا لم نكن جيدين مع الكرة، وفي الشوط الثاني تحسنا وخلقنا فرصا، كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل، لكننا لا نزال في السباق، وعلينا التركيز على القادم".

واختتم كارلو: "التعرض لـ5 هزائم في وقت قصير أمر غريب. في المباريات الأخيرة تحسنا في بعض الجوانب، لكننا ما زلنا نفتقد الصلابة التي كانت لدينا الموسم الماضي، وهذا هو المفتاح. الهزائم الأخيرة كانت في ملاعب صعبة للغاية. في الأيام المقبلة سنستعيد بعض اللاعبين وسنستعيد مستوانا".

ريال مدريد يخسر للمرة الثانية في الليجا

وسقط ريال مدريد في فخ الخسارة أمام أتلتيك بلباو 2-1، مساء أمس الأربعاء في معقل الفريق الباسكي ملعب "سان ماميس".

وسجل لأتلتيك بيلباو، أليكس بيرنجير وجوركا جوروزيتا في الدقيقتين 53 و80، بينما أحرز لريال مدريد جود بيلينجهام في الدقيقة 79.



وتعد هذه الهزيمة هي الثانية لـ ريال مدريد في الليجا هذا الموسم، بعد السقوط برباعية نظيفة ضد برشلونة، ضمن منافسات الجولة 11.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد عند 33 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما رفع بلباو رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع.



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