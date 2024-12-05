الأهلي يكشف حقيقة حصوله على 50 مليون دولار من المشاركة في المونديال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:14 صباحاً - كشف مسئولو النادي الاهلي حقيقة ما تردد أمس عن حصول النادي على 50 مليون دولار نظير المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يوليو المقبل.

وكان موقع Sports Illustrated الأمريكي قد كشف عن جوائز كأس العالم للأندية 2025 بثوبه الجديد بمشاركة 32 فريقًا من بينهم النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة، حيث من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو المقبل.

كما كشف الموقع الأمريكي، أن كل ناد سيشارك في مسابقة كأس العالم للأندية سيحصل على مبلغ 50 مليون دولار من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأضاف الموقع الأمريكي أن الفريق الفائز ببطولة كأس العالم للأندية سيحصل على جائزة قدرها 100 مليون دولار.

ونفى مصدر بالنادي الاهلي ما أثير عن أن النادي سيحصل على 50 مليون دولار نظير المشاركة في البطولة.

وأضاف المصدر أن الاتحاد الدولي لم يخطر النادي الأهلي بأي مقابل مادي نظير المشاركة بالبطولة وأن المعلن قبل ذلك هو حصول الأندية على مبلغ 8 مليون دولار وفي حال تخطي الأدوار الأولى تزيد المكافأة حسب ترتيب الفريق في البطولة.

وأضاف المصدر أنه من المنتظر أن يفصح الاتحاد الدولي لكرة القدم عن المبلغ المستحق للفرق المشاركة في البطولة خلال القرعة التي من المقرر أن تقام في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم في مدينة ميامي الأمريكية والتي يمثل الأهلي فيها المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق.

موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025

وتقام قرعة كأس العالم للأندية 2025 اليوم الخميس 5 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

وتنطلق القرعة في تمام الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي (7 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) ويتم نقلها مباشرة عبر موقع FIFA.com ومنصة FIFA+ وقنوات أخرى داعمة.

موعد بطولة كأس العالم للأندية 2025

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في 15 يونيو وتنتهي في 13 يوليو، بتواجد 32 فريقًا، للمشاركة في النسخة الافتتاحية.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة لمنافسات كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحجز فريق بوتافوجو البرازيلي التذكرة الأخيرة والـ 32 لبطولة مونديال الأندية 2025 بعد فوزه على أتلتيكو مينيرو بثلاثية لهدف وتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس.

الفرق المتأهلة لبطولة كأس العالم للأندية 2025

قارة إفريقيا: الأهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي.

قارة آسيا: الهلال السعودي، أوراوا ريد دايموندز الياباني، العين الإماراتي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

قارة أوروبا: تشيلسي (إنجلترا)، ريال مدريد(إسبانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، بنفيكا (البرتغال)، يوفنتوس (إيطاليا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، سالزبورج (النمسا).

أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي: مونتيري (المكسيك)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)، كلوب ليون (المكسيك)، باتشوكا (المكسيك).

أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي (نيوزيلندا).

أمريكا الجنوبية: بالميراس (البرازيل)، فلامينجو (البرازيل)، فلومينينسي (البرازيل)، ريفير بليت (الأرجنتين)، بوكا جونيورز (الأرجنتين)، بوتافوجو (البرازيل).

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