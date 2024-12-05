الرياضة - 09:59 - «خاص وحكومي».. الحكومة تعلن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:59 صباحاً - مرتبات شهر ديسمبر 2024.. بعد إعلان وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، ارتفع معدل البحث من قبل العاملين بـ القطاعين الخاص والحكومي، عن جدول وأماكن صرف المرتبات، وموعد صرف المستحقات.

مرتبات شهر ديسمبر

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أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وتيسيرا على المواطنين، حددت وزارة المالية، أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، للعاملين بالجهاز الإداري، ويمكن صرفها من خلال ماكينات الصراف الآلي «ATM»، وفروع مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

الحد الأدنى لـ مرتبات شهر ديسمبر 2024

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

يبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، على أن يستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام تنتهي في يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، فيما تصرف المستحقات في أيام 8، 9، 10 ديسمبر، وفقا لما جاء في بيان وزارة المالية.

جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وتصرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للهيئات والوزارات المختلفة في الأيام التالية:

- الأحد 22 ديسمبر: تصرف المرتبات للعاملين بالوزارات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- الإثنين 23 ديسمبر: صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين في الوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».