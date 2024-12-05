الرياضة - 09:59 - سعر الذهب اليوم.. تطورات المعدن الأصفر في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:59 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 بـ مصر في بداية التعاملات الصباحية، وسجل سعر الذهب عيار 21 في سوق الصاغة نحو 3690 جنيهًا للبيع، و3670 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 5 ديسمبر، بلغ نحو 4217.25 جنيه للبيع، و4194.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس 5 ديسمبر، بلغ نحو 3865.75 جنيه للبيع، و3844.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 5 ديسمبر، بلغ نحو 3690 جنيهًا للبيع، و3670 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 5 ديسمبر، بلغ نحو 3162.75 جنيه للبيع، و3145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس 5 ديسمبر، بلغ نحو 2460 جنيهًا للبيع، و2446.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس 5 ديسمبر، بلغ نحو 2108.5 جنيه للبيع، و2097.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الخميس 5 ديسمبر، بلغ نحو 1581.5 جنيه للبيع، و 1572.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 5 ديسمبر، بلغ نحو 29520 جنيهًا للبيع، و29360 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس 5 ديسمبر، بلغ نحو 2654.16 دولار للبيع، و 2653.89 دولار للشراء.

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4217 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3690 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3162 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 29520 جنيه.

- سعر الذهب عالميا، سجل 2650 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.