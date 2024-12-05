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الرياضة - 09:09 - «برد وأمطار».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:09 - «برد وأمطار».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:09 - «برد وأمطار».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:09 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، منوهة على المواطنين بتوخي الحذر بسبب استمرار سقوط الأمطار ببعض المناطق ووجود شبورة صباحية كثيفة.

توفر كلمتك، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص حالة الطقس اليوم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنـــــــا.

حالة الطقس اليوم

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم مشيراً إلي أن يسود طقس باردا ليلًا وفى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

الأحوال الجوية اليوم

كشفت الأرصاد عن آخر صور الأقمار الصناعية التي تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من «الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ»، مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة، ومن المتوقع أن تؤثر هذه الأمطار على باقي السواحل الشمالية مع تقدم الوقت.

حالة الطقس الآن

نوهت الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم من المقرر أن يشهد سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بالسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وحذرت من وجود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، توقعتالأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، قال خبراء الأرصاد، إنها تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد توضح حالة الطقس

درجات الحرارة اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

القاهرة العظمى 22، الصغرى14

العاصمة الإدارية العظمى 22، الصغرى 13

6 أكتوبر العظمى 21، الصغرى 12

بنها العظمى 22، الصغرى 13

دمنهور العظمى 22، الصغرى 12

وادي النطرون العظمى 22، الصغرى 12

كفر الشيخ العظمى 21، الصغرى 14

المنصورة العظمى 21، الصغرى 13

طنطا العظمى 21، الصغرى13

دمياط العظمى 22، الصغرى15

بورسعيد العظمى 22، الصغرى 14

الإسماعيلية العظمى 23، الصغرى 10

السويس العظمى 22، الصغرى 11

العريش العظمى 22، الصغرى 08

رفح العظمى 21، الصغرى 09

رأس سدر العظمى 24، الصغرى 11

كاترين العظمى 16، الصغرى 02

طابا العظمى 20، الصغرى 06

شرم الشيخ العظمى 25، الصغرى 17

الإسكندرية العظمى 23، الصغرى 11

العلمين العظمى 22، الصغرى11

مطروح العظمى 21، الصغرى 12

السلوم العظمى 20، الصغرى 09

سيوة العظمى 21، الصغرى 09

رأس غارب العظمى 25، الصغرى 13

سفاجا العظمى 25، الصغرى 14

مرسى علم العظمى 25، الصغرى 15

شلاتين العظمى 26، الصغرى 16

حلايب العظمى 24، الصغرى 18

الفيوم العظمى 22، الصغرى 11

بني سويف العظمى 22، الصغرى 10

المنيا العظمى 22، الصغرى 11

أسيوط العظمى 22، الصغرى09

سوهاج العظمى 23، الصغرى 10

قنا العظمى 24، الصغرى 10

الأقصر العظمى 24، الصغرى 15

أسوان العظمى 25، الصغرى 11

الوادي الجديد العظمى 24، الصغرى 10

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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