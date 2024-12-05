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الرياضة - 09:09 - تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:09 - تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:09 - تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:09 صباحاً - تراجعت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في الأسواق، ويتراوح سعر الفراخ البيضاء ما بين 80 لـ 81 جنيها، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن والبيض

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الدواجن والبيض وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم

- تتراوح أسعار كيلو الدواجن الحمراء الساسو اليوم الخميس ما بين 92 لـ 93 جنيهًا.

- تتراوح أسعار كيلو الفراخ البلدي اليوم الخميس ما بين 124 لـ 125 جنيهًا.

- تتراوح أسعار كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس ما بين 80 لـ 81 جنيهًا.

- تتراوح أسعار كيلو البانيه اليوم الخميس ما بين 200 لـ 195 جنيها.

- سجل سعر كيلو صدور الفراخ البيضاء نحو 105 جنيهات.

- سجل سعر كيلو دبابيس الفراخ نحو 98 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي

أسعار البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في الأسواق نحو 157 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في الأسواق نحو 162 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في الأسواق نحو 165 جنيهًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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