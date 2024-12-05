الرياضة - 09:09 - تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:09 صباحاً - تراجعت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في الأسواق، ويتراوح سعر الفراخ البيضاء ما بين 80 لـ 81 جنيها، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن والبيض

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أسعار الدواجن اليوم

- تتراوح أسعار كيلو الدواجن الحمراء الساسو اليوم الخميس ما بين 92 لـ 93 جنيهًا.

- تتراوح أسعار كيلو الفراخ البلدي اليوم الخميس ما بين 124 لـ 125 جنيهًا.

- تتراوح أسعار كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس ما بين 80 لـ 81 جنيهًا.

- تتراوح أسعار كيلو البانيه اليوم الخميس ما بين 200 لـ 195 جنيها.

- سجل سعر كيلو صدور الفراخ البيضاء نحو 105 جنيهات.

- سجل سعر كيلو دبابيس الفراخ نحو 98 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في الأسواق نحو 157 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في الأسواق نحو 162 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في الأسواق نحو 165 جنيهًا.