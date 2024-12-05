الرياضة - 08:50 - سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في البنوك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:50 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. حافظ سعر الدولار على ثباته مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، مقارنة بآخر التحديثات على مؤشر شاشات البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس سعر الدولار بيع شراء سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 49.91 جنيه 49.77 جنيه سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 49.86 جنيه 49.76 جنيه سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي 49.86 جنيه 49.76 جنيه سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 49.90 جنيه 49.80 جنيه سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 49.87 جنيه 49.77 جنيه سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة 49.86 جنيه 49.76 جنيه سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد 49.86 جنيه 49.76 جنيه سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 49.87 جنيه 49.77 جنيه سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني 49.88 جنيه 49.78 جنيه

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

استقر سعر الدولار في البنك المركزي بداية تعاملات اليوم عند 49.91 جنيه للبيع، و49.77 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي بداية تعاملات اليوم نحو 49.86 جنيه للبيع، و49.76 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم عند 49.86 جنيه للبيع، و49.76 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بداية تعاملات اليوم نحو 49.90 جنيه للبيع، و49.81 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية بداية تعاملات اليوم نحو 49.87 جنيه للبيع، و49.77 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

استقر سعر الدولار في بنك البركة بداية تعاملات اليوم عند 49.86 جنيه للبيع، و49.76 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 49.89 جنيه للبيع، و49.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 49.87 جنيه للبيع، و49.77 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية صياح اليوم نحو 49.77 جنيه للبيع، و49.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي فسجل عند مستوى 49.87 جنيه للبيع، و49.77 جنيه للشراء.