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الرياضة - 08:18 - قرار جمهوري بتعديل قرار إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة دراية» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:18 - قرار جمهوري بتعديل قرار إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة دراية» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:18 - قرار جمهوري بتعديل قرار إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة دراية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:18 صباحاً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 534 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2010 بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة دراية».

وتضاف إلى كليات جامعة دراية الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2010 المشار إليه الكليتان الموضحتان فيما بعد:

كلية الطب البشري على أن يكون بدء الدراسة بها مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل، وكلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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