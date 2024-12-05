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اليوم، قرعة كأس العالم للأندية بنظامه الجديد، ومرتجي يمثل الأهلي - أخبار كلمتك

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اليوم، قرعة كأس العالم للأندية بنظامه الجديد، ومرتجي يمثل الأهلي - أخبار كلمتك

اليوم، قرعة كأس العالم للأندية بنظامه الجديد، ومرتجي يمثل الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 06:40 صباحاً - تُقام اليوم الخميس قرعة كأس العالم للأندية بنظامه الجديد، والمقرر أن تُقام بمدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يشارك فيها النادي الأهلي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.

ويحضر خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي  قرعة كأس العالم للأندية ممثلًا عن القلعة الحمراء خلال مراسم القرعة.

وكان من المقرر أن يحضر محمود الخطيب رئيس الأهلي مراسم القرعة رفقة خالد مرتجي قبل أن يعتذر لظروف طبية ويسافر أمين صندوق الأحمر بمفرده.  

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في 15 يونيو وتنتهي في 13 يوليو، بتواجد 32 فريقًا، للمشاركة في النسخة الافتتاحية.

موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 

وتقام قرعة كأس العالم للأندية 2025 اليوم الخميس 5 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

وتنطلق القرعة في تمام الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي (7 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) ويتم نقلها مباشرة عبر موقع FIFA.com ومنصة FIFA+ وقنوات أخرى داعمة.

 

موعد بطولة كأس العالم للأندية 2025

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في 15 يونيو وتنتهي في 13 يوليو، بتواجد 32 فريقًا، للمشاركة في النسخة الافتتاحية.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة لمنافسات كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحجز فريق بوتافوجو البرازيلي التذكرة الأخيرة والـ 32 لبطولة مونديال الأندية 2025 بعد فوزه على أتلتيكو مينيرو بثلاثية لهدف وتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس.

 

الفرق المتأهلة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 

قارة إفريقيا: الأهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي.

قارة آسيا: الهلال السعودي، أوراوا ريد دايموندز الياباني، العين الإماراتي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

قارة أوروبا: تشيلسي (إنجلترا)، ريال مدريد(إسبانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، بنفيكا (البرتغال)، يوفنتوس (إيطاليا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، سالزبورج (النمسا).

أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي: مونتيري (المكسيك)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)، كلوب ليون (المكسيك)، باتشوكا (المكسيك).

أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي (نيوزيلندا).

أمريكا الجنوبية: بالميراس (البرازيل)، فلامينجو (البرازيل)، فلومينينسي (البرازيل)، ريفير بليت (الأرجنتين)، بوكا جونيورز (الأرجنتين)، بوتافوجو (البرازيل).

البلد المضيف: إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية).

 

نظام كأس العالم للأندية 2025

تتكون مرحلة المجموعات من 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، يتم التنافس في كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

يتأهل الفريقان صاحبا المركز الأول والثاني في كل مجموعة إلى دور 16.

مرحلة خروج المغلوب ستكون من مباراة واحدة مباشرة من دور 16 إلى النهائي.

ولا توجد مباراة فاصلة لتحديد المركز الثالث.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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