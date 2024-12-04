تقارير فرنسية: قطر تفتح الباب لبيع باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 07:11 مساءً - فجرت تقارير صحفية فرنسية، مفاجأة بشأن نادي باريس سان جيرمان المملوك لدولة قطر، بعدما أكدت أن الفترة المقبلة قد تشهد بيع النادي.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، زعمت مصادر مقربة من دوائر السلطة في الدوحة أن أمير قطر ومالك باريس سان جيرمان تميم بن حمد آل ثاني منفتح على بيع النادي في حال تلقي عرض جيد.

ويشير التقرير إلى أن هناك قلقًا من جانب المساهمين في النادي، من أن الاهتمام بباريس سان جيرمان قد تلاشى في قطر منذ كأس العالم 2022.

وأضافت الصحيفة أنه لم يعد يُنظر إلي نادي باريس سان جيرمان الذي يترأسه ناصر الخليفي على أنه أولوية حتى لو فشلت شركة قطر للاستثمار الرياضي في محاولتها لشراء مانشستر يونايتد، في الوقت الذي تعمل فيه قطر على تقليص مستوى استثمارها في نادي باريس سان جيرمان.

ويذكر التقرير أن هناك خسائر من عصر النجوم المبالغ في أجورهم ومواقفهم، ويسعى الملاك لتحقيق توازن مالي أكبر بدلًا من ذلك.

ويعتبر شراء حصة 12.5% ​​في النادي من صندوق الاستثمار الأمريكي Arctos Partners مقابل 500 مليون يورو جزءًا من هذه الخطوة نحو مزيد من التوازن المالي.

فيما كشف تقرير صحفي فرنسي،عن فرص نادي باريس سان جيرمان، في التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

مشروع باريس سان جيرمان الجديد

وذكرت صحيفة ليكيب أنه "رغم أن باريس سان جيرمان بدأ مشروعا رياضيا جديدا لا يستند على سياسة النجوم، لكنه لم يتردد في أوقات سابقة لمحاولة التعاقد مع نجوم مشهورين مثل ليفاندوفسكي وكفاراتسخيليا ومحمد صلاح".

وأضافت أن الإدارة الباريسية ترى أن هذا الثلاثي، بإمكانه الاندماج مع المشروع الرياضي الجديد، لأنهم قادرون على العمل الجماعي داخل صفوف الفريق.

وأشارت إلى أن ما يغري باريس سان جيرمان هذه المرة، هو الوضع التعاقدي لمحمد صلاح الذي ينتهي ارتباطه بالريدز بنهاية الموسم الجاري.

وقال خبير في سوق الانتقالات "النجم المصري فتح الباب هذه المرة، وتفاوض مع باريس سان جيرمان لفترة طويلة، والفرصة جيدة لإتمام الصفقة".

وأكدت شبكة توك سبورت البريطانية، أن هناك مفاوضات بدأت بين محمد صلاح وباريس سان جيرمان.

باريس سان جيرمان ينفي التفاوض مع محمد صلاح

لكن باريس سان جيرمان نفى هذه المزاعم أيضا عبر صحيفة ليكيب، بالتأكيد أنها "معلومات غير صحيحة".

واعتبر مسئولو باريس، هذه المعلومات، خطة من صلاح، للضغط على إدارة ليفربول، في التفاوض على توقيع عقد جديد مع الريدز.

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن هناك عوامل أخرى قد تساعد باريس في ضم صلاح، وهي علاقته القوية برئيس النادي ناصر الخليفي.

لكن العقبات تبدو أكبر مثل الراتب الضخم للنجم المصري المقدر بنحو 20 مليون يورو سنويا، إضافة إلى تلقيه عروض مغرية من أندية سعودية.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن باريس لم يستسلم تماما في ملف التعاقد مع كفاراتسخيليا نجم نابولي، حتى إذا كان موقف هذه الصفقة معقدا.

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