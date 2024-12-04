الجهاز المعاون لميكالي بمنتخب الشباب يحضر مباراة الجونة وبيراميدز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:04 مساءً - منتخب الشباب، يستعد الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم لمنافسات كأس الأمم الأفريقية القادمة من خلال متابعة كل لاعبي دورى الجمهورية للشباب.

يأتي ذلك بعدما نجح المنتخب فى قطع تذكرة التأهل الإفريقية، وظهوره بمستوى مبشر فى التصفيات الإفريقية التى أقيمت بمدينة الإسماعيلية منذ أيام.

ميكالي والشاطر يحضران قمة دوري الشباب

وحرص البرازيلى ميكالى المدير الفني للفراعنة رفقة الكابتن اسلام الشاطر مدير منتخب الشباب مواليد 2005 والكابتن علاء عبده المدرب المساعد على حضور لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بملعب الأخير بميت عقبة بينما تابع الجهاز المعاون الذى يضم: ريكاردو المدرب العام ومويسيس مدرب الحراس وليونياردو مخطط الأحمال وجواو محلل الاداء مباراة الجونة وبيراميدز ولاقي ميكالى والشاطر وعبده حفاوة من كابتن بدر حامد مدير قطاع الناشئين بالزمالك فى لقاء القمة بينما استقبل الجهاز المعاون فى اللقاء الآخر الكابتن محمد مصطفي رئيس قطاع الناشئين بالجونة.

ميكالي يطمح لانجاز جديد مع الكرة المصرية

ويتطلع ميكالى لتعزيز تجربته الناجحة التى قاد فيها المنتخب الأوليمبي للمركز الرابع فى باريس 2024 بتقديم تجربة شبابية متوهجة مع جيل 2005 من خلال بناء قاعدة من المواهب تتناسب مع تحقيق طموحات المصريين سواء فى الماما أفريكا أو أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.