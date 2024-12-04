بعد النتائج السلبية للسيتي، تقارير إنجليزية تكشف سر اختفاء جوارديولا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:04 مساءً - أثار الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، حالة من الجدل بعد غيابه خلال الساعات الماضية، منذ الخسارة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وأكدت صحيفة “ذا أثلتيك” البريطانية أن النتائج السلبية مؤخرًا لـ مانشستر سيتي، أثرت بشكل كبير على بيب جوارديولا، حيث لأول مرة في مسيرته يفشل في الفوز خلال 7 مباريات متتالية في مختلف المسابقات، ليخسر 6 مواجهات وتعادل في مباراة وحيدة، وتراجعت فرصه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الذي حققه في المواسم الأربعة الماضية.

وأضافت الصحيفة أن جوارديولا لم يعد يجيب على الهاتف، ولا يمكن الوصول إليه خلال الساعات الماضية، منذ الخسارة من ليفربول.

فيما علق فابريزيو رومانو، على الخبر مشيرًا إلى أن جوارديولا عالق في مكتبه يفكر في كيفية الخروج من هذه الأزمة التي يمر بها النادي الإنجليزي.

وينتظر مانشستر سيتي مواجهة هامة اليوم الأربعاء ضد نوتينجهام فورست، ضمن الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فوز ليفربول على مانشستر سيتي

فاز فريق ليفربول على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما في قمة منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "الأنفيلد".

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وسجل جاكبو الهدف الأول لـ ليفربول بالدقيقة 12 من صناعة النجم المصري محمد صلاح، فيما عزز النتيجة للريدز محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - أرنولد.

في خط الوسط: سوبوسلاي - ماك اليستر - جرافينبيرش.

في خط الهجوم: محمد صلاح - جاكبو - لويس دياز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول

في حراسة المرمى: أورتيجا.

في خط الدفاع: روبن دياز - آكي - أكانجي - ووكر.

في خط الوسط: جوندوجان - ريكو لويس - نونيس.

في خط الهجوم: برناردو سيلفا - إيرلينج هالاند - فودين.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وواصل ليفربول تصدر جدول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، في حين أن مانشستر سيتي لديه 23 نقطة حيث يحتل المركز الخامس.

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