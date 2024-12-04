الرياضة - 05:37 - البنك المركزي المصري اشترى طنا من الذهب آخر 17 شهرا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:37 مساءً - اشترى البنك المركزي المصري طنا من الذهب في آخر 17 شهرا، ليصل إجمالي حصة الذهب المدرج في صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 126.8 طن بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 125.8 طن في أبريل من العام الماضي 2023، وفقا لما كشفت عنه بيانات مجلس الذهب العالمي.

وأشار مجلس الذهب العالمي في بيانات حديثة اليوم، إلى أن حجم الذهب في البنك المركزي المصري مثل 24.6% من إجمالي قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية سبتمبر 2024.

مصر الخامسة عربياً في احتياطي الذهب

تحتل مصر حالياً المركز الخامس بين الدول العربية من حيث احتياطي الذهب، بعد السعودية والتي تمتلك 323.1 طن ذهب، والجزائر بحوالي 173.6 طن، فيما يسيطر العراق على مخزون احتياطي بنحو 152.7 طن ذهب، وليبيا بنحو 146.7 طن، وفق بيانات النشرة الشهرية لمجلس الذهب العالمي.

استبعدت النشرة الجديدة لمجلس الذهب العالمي احتياطي الذهب في دولة لبنان والذي ظهر في آخر نشرة عند 286.8 طن، كثاني أكبر دولة عربية حائزة احتياطي من المعدن الأصفر.

ارتفاع قيمة الذهب في البنك المركزي المصري 3.51 مليار دولار خلال 18 شهرا

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع بقيمة 3.51 مليار دولار في احتياطي الذهب الموجود بصافي الاحتياطيات الدولية لمصر، خلال آخر 18 شهرا، من 8.03 مليار دولار قيمة احتياطي المعدن بنهاية أبريل 2023 حتى 11.54 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024.

وخلال الفترة نفسها زاد رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي المصري حوالي 12.39 مليار دولار، ليصل إلى 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024.