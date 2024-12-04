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الرياضة - 05:16 - ارتفاع سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:16 - ارتفاع سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:16 - ارتفاع سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:16 مساءً - سعر الذهب اليوم.. ارتفع سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديمسبر 2024 في محال الصاغة بمصر، عقب هبوط المعدن الأصفر بمنتصف التعاملات، حيث سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 3685 جنيهًا للبيع، و3670 جنيهًا للشراء، مسجلًا ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهات، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 29480 جنيهًا للبيع، و29360 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 والتي جاءت على النحو الآتي:

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الآن في أسواق الصاغة بمصر نحو 4211.5 جنيه للبيع، و4194.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 22

ووصل سعر الذهب عيار 22 بختام تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 في الأسواق إلى 3860.5 جنيه للبيع، و3844.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء 4-12-2024 نحو 3685 جنيهًا للبيع، و3670 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل في محال المجوهرات والأسواق نحو 3158.5 جنيه للبيع، و3145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء نحو 2456.75 جنيه للبيع، و2446.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في الأسواق إلى 2105.75 جنيه للبيع، و2097.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 نحو 29480 جنيهًا للبيع، و29360 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجلت أسعار أوقية الذهب الآن نحو 2652.1 دولار للبيع، و2651.83 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتختلف أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين محل وآخر حيث تتراوح بين 30 و65 جنيهًا، وذلك باختلاف سعر الذهب والعيار، حيث تصل في الأغلب نسبة المصنعية بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-12-2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4211.5 جنيه 4194.25 جنيه
عيار 22 3860.5 جنيه 3844.75 جنيه
عيار 21 3685 جنيهًا 3670 جنيهًا
عيار 18 3158.5 جنيه 3145.75 جنيه
عيار 14 2456.75 جنيه 2446.75 جنيه
عيار 12 2105.75 جنيه 2097.25 جنيه
عيار 9 1579.25 جنيه 1572.75 جنيه
سعر الجنيه الذهب 29480 جنيهًا 29360 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2652.1 دولار 2651.83 دولار

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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