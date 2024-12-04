أهلي 2005 يفوز علي الزمالك بهدف نظيف في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - حسم فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 ديربي الشباب لصالحه، بعدما فاز خارج ملعبه على الزمالك، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأربعاء على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الجمهورية للشباب.

مباراة الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية

جاء هدف الفوز لأهلي 2005 في الدقيقة 77 من ركلة جزاء احتسبها الحكم للمس الكرة باليد من أحد مدافعي الزمالك، ونفذها محمد رأفت ببراعة.

شكَّل الأهلي ضغطًا هجوميًّا منذ بداية المباراة وكان هو الطرف الأفضل طوال أحداث الشوط الأول، وسدد محمود لبيب كرة قوية من ركلة حرة مباشرة، تبعها يوسف جمال بتسديدة أخرى من ركلة حرة أنقذها الحارس بصعوبة، وكاد معتز محمد يتقدم للأهلي برأسية قوية إثر ركلة ركنية، لينتهي بعدها الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيًّا.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي محاولاته لتسجيل هدف التقدم، وكانت أخطر فرصة عن طريق محمد زعلوك الذي تابع عرضية محمد رأفت وسدد الكرة من داخل منطقة الست ياردات ولكن أنقذها الحارس من على خط المرمى، وكاد الأهلي مجددًا يسجل هدف التقدم بعدما حاول أحد مدافعي الزمالك تشتيت الكرة ولكنها ذهبت نحو المرمى وأخرجها الحارس من على حدود خط المرمى، قبل أن ينجح محمد رأفت في تسجيل هدف الفوز للأهلي من ركلة جزاء، وينتهي اللقاء بفوز شباب الأهلي بهدف دون رد.

تشكيل أهلي 2005 أمام الزمالك

وبدأ «أهلي 2005 المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال ومعاذ عطية ومعتز محمد ومحمود لبيب.

الوسط: إبراهيم عادل وفارس خالد وأحمد وحيد وهشام مصطفى.

الهجوم: محمد زعلوك ومحمد رأفت.

وشارك حسام عادل بدلًا من فارس خالد، ومحمد رضا بدلًا من محمد زعلوك، ومحمد أحمد «شيبا» بدلًا من محمد رأفت، ويوسف إسلام بدلًا من هشام مصطفى.

ويعد هذا هو الفوز الثاني لفريق أهلي 2005 على الزمالك هذا الموسم بعدما فاز عليه في كأس مصر للشباب، وعلى ملعبه أيضًا بميت عقبة، وحسم الأهلي المباراة لصالحه بهدفين مقابل هدف.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005 رصيده إلى 15 نقطة من الفوز في 5 مباريات وخسارة مباراة واحدة، حيث فاز على إنبي 2 - 1، وعلى القناة 3 - 0، وعلى غزل المحلة بنفس النتيجة، وخسر أمام سموحة 0 - 1، وفاز على طلائع الجيش 4 - 0، وعلى الزمالك 1 - 0، مسجلًا 13 هدفًا مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من عبد الحميد حسن مديرًا فنيُّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد حمدي طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

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