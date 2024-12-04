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عمر مرموش يحسم موقفه ويفاضل بين فريقين من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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عمر مرموش يحسم موقفه ويفاضل بين فريقين من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

عمر مرموش يحسم موقفه ويفاضل بين فريقين من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:58 مساءً - تحدث مصدر مقرب من الدولي المصري عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن آخر التطورات الخاصة بمستقبله والعروض التي تلقاها للرحيل عن فريقه في الموسم المقبل.

ووصل مرموش إلى الهدف رقم 17 في الموسم الحالي مع صناعة 11 هدفا آخر بعد ثنائيته في شباك هايدنهايم ببطولة الدوري الألماني قبل أيام.

مستوى نجم منتخب مصر هذا الموسم جذب إليه الكثير من الأنظار، خاصة لفرق دوري أبطال أوروبا مثل ليفربول، برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، نابولي وآخرين.

أقرب فريقين في التعاقد مع عمر مرموش 

وبحسب "إرم نيوز"، قال المصدر إن "عمر مرموش لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن من برشلونة كما تردد مؤخرا".

وأضاف: "كانت هناك ترشيحات من وكلاء وتم إبلاغ اللاعب بهذه الأمور ووافق على الفور، ولكن مرموش لن ينتظر كثيرا، خاصة وأنه لم يتلق أي عرض رسمي على الطاولة، حتى الآن".

وتابع المصدر: "اللاعب تحولت رغبته من برشلونة إلى ليفربول أو توتنهام، حيث أبلغ وكيله أن ينهي المفاوضات مع أي من الناديين خلال الساعات المقبلة".

وكانت صحيفة "ذا أثلتيك" أشارت بدورها إلى أنه من المتوقع أن يغادر مرموش ناديه آينتراخت فرانكفورت، خاصة أنه في الصيف المقبل سيتبقى له موسمان فقط.

ووفقًا للتقرير فأن سعر مرموش يتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو وهو ما يجعل الأندية الخارجية راغبة في التعاقد معه، خاصة وأن تألقه المستمر قد يرفع سعره في قادم السنوات.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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