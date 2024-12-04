الرياضة - 04:43 - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:43 مساءً - ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، بحسب آخر تحديث على شاشات البنوك العاملة داخل مصر، حيث وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي إلى 13.27 جنيه للبيع، و13.22 جنيه للشراء.

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة وللمتابعة اضغط هنــــــا.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 البنوك المصرية بيع شراء سعر الريال السعودي في البنك المركزي 13.28 جنيه 13.24 جنيه سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.27 جنيه 13.22 جنيه سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.27 جنيه 13.22 جنيه سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB 13.27 جنيه 13.25 جنيه سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.27 جنيه 13.24 جنيه سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 13.27 جنيه 13.25 جنيه سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.28 جنيه 13.26 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

- 13.28 جنيه للبيع.

- 13.24 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- 13.27 جنيه للبيع.

- 13.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- 13.27 جنيه للبيع.

- 13.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

- 13.27 جنيه للبيع.

- 13.25 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- 13.27 جنيه للبيع.

- 13.24 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

- 13.27 جنيه للبيع.

- 13.25 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- 13.28 جنيه للبيع.

- 13.26 جنيه للشراء.