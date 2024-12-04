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أرنولد يتغنى بطريقة لعب آرني سلوت مع ليفربول - أخبار كلمتك

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أرنولد يتغنى بطريقة لعب آرني سلوت مع ليفربول - أخبار كلمتك

أرنولد يتغنى بطريقة لعب آرني سلوت مع ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:19 مساءً - تحدث الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد، ظهير ليفربول، عن العمل الذي يقدمه المدرب الهولندي أرني سلوت مع الريدز هذا الموسم.

أرنولد يتغنى بمدرب ليفربول 


وقال أرنولد، في تصريحات صحفية: "يمكنك أن ترى أننا نثق تماما في خطط اللعب التي يقدمها لنا المدرب والجهاز الفني".

وأضاف الظهير الإنجليزي: "نؤمن بها وننزل إلى الملعب لنحاول تنفيذها بأفضل شكل ممكن. لدينا ثقة كاملة تجاه هذه الأفكار".


ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 14 من الدروي الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن عقد ألكسندر أرنولد مع ليفربول ينتهي في الصيف المقبل، ويستطيع التوقيع مع أي ناد مجانا، بدءا من شهر يناير المقبل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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